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Глас народа | В Бессоновском районе пациентку несли к застрявшей скорой на руках

Печать

В поселке Полевом Бессоновского района из-за нерасчищенной дороги машина скорой помощи не смогла проехать к месту назначения. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила читательница.

«А дальше продолжение: люди несли больную до скорой», - написала она, сопроводив свое сообщение фотографиями.

На одном из снимков запечатлены автомобиль скорой помощи, увязший в снегу, и воткнутая в сугроб лопата - по-видимому, машину пытались откопать. На двух других фотографиях видно, что медики и местные жители несут больного человека на носилках к машине.

Жители области обсуждают аналогичные ситуации в социальных сетях.

«Вчера вечером вызывали скорую, не могла проехать, буксовала. На помощь приехала другая скорая, чтоб помочь вытащить первую, которая ехала к больному на вызов», - написала одна из пользовательниц Сети.

«Кижеватова, 33. Утром скорая села наглухо. Копали, толкали - бесполезно. Два пригорка, ни в какую. Стоит до сих пор наверняка. Печально за этим наблюдать, когда бездействие управляющих компаний приводит к такому. Благо без пациента. А если бы человеку плохо было?» - откликнулся другой комментатор.

В январе 2017 года в Мокшанском районе машина скорой помощи не смогла проехать по заснеженной дороге и остановилась в 10 километрах до села Краснополье, где находилась пациентка.

На помощь пришли спасатели: они на автомобиле привезли спецтехнику в село Нечаевка, а затем на двух снегоходах с нартами доставили к больной врача, который оказал ей экстренную помощь. Затем женщину на специальных закрытых нартах транспортировали до машины скорой, ожидавшей на трассе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

у мэра выходные! чего вы?!

Гость||

Снегопад, природное явление, а вам как раз приперло скорые вызывать. В 60 года прошлого века снега были не такие как сей час. Дома с крышами заносило и ни кому в голову не приходило вопить что скорая не приехала.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

женщину на специальных закрытых нартах транспортировали
так бы на нартах до больницы и везли

Имя: Гость
Комментарий:

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