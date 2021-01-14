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Глас народа | Проезд дорогой: в Пензе подростки с риском прокатились на троллейбусе

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В Пензе в объектив камеры водителя попали подростки-зацеперы, решившие прокатиться на троллейбусе. Электротранспорт двигался по улице Леонова.

«Опасное развлечение», - прокомментировал автор кадра, который появился в социальной сети Instagram вечером в среду, 13 января.

На снимке - двое мальчиков, цепляющихся за лестницу на задней части троллейбуса. Один из подростков расположился очень близко к проезжей части.

Комментировавшие пост пользователи отметили, что в их детстве такой проезд был обычным развлечением, однако нынешний трафик несравним с тем, что был в 80-е и 90-е годы прошлого века, поэтому сейчас такие проделки крайне рискованны.

«Веселое и опасное развлечение. У них что, родители пароль поменяли на компьютере», «Проезд дорогой, денег нет», - написали пензенцы.

В областном центре не только дети рискуют, передвигаясь на троллейбусе запрещенным способом. Так, в конце ноября горожанин запечатлел на видеокамеру молодого человека, ставшего зацепером. Инцидент произошел на улице Калинина.

«Когда без маски не пустили в салон, а ехать срочно нужно», - прокомментировал он свой ролик.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

респект парнягам, отчаенное поколение

Гость||

Рейды,нужны рейды.Или в юнармию зачислить на худой конец.

Имя: Гость
Комментарий:

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