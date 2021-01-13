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Глас народа | Соцсети: в Пензе седой мужчина приставал к ребенку на остановке

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В среду, 13 января, в социальной сети Instagram появилось сообщение о неприемлемом поведении мужчины по отношению к ребенку на остановке «Центральный рынок» в Пензе.

По словам автора, пожелавшего остаться неизвестным, это случилось 12-го числа около 17:00.

«К ребенку подошел мужчина... Приставал и предлагал т...ся! Ребенок запомнил только, что мужчина был седой! Будьте бдительны!» - рассказал он, не уточняя пол несовершеннолетнего.

Автор пояснил, что в тот раз ребенок впервые воспользовался общественным транспортом самостоятельно.

«Запечатлеть на камеру пристававшего человека не удалось, ребенок испугался, но повел себя правильно! Не говорил, отошел и позвонил родителям!» - добавил автор.

Он призвал всех матерей и отцов объяснить детям, что нужно делать в подобных ситуациях, и быть бдительными.

Источник: www.instagram.com/penza_novosti

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Гость||

Я так и не понял,что мужик предлогал.

Гость||

Сегодня вот повстречал очередного на пр. Победы в районе ЦНТИ. Фальшивку ему дал))) Кредитовал так сказать.

Гость||

Это "уважаемый" бизнесмен Владислав из Пердобска!

Имя: Гость
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