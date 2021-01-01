Сетевое издание|18+|Пятница|1 янв 2021|15:42
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Глас народа | Пензенские водители составили елку из собственных автомобилей

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В канун Нового года в Пензе появилась необычная елка, которую водители «сконструировали» из собственных машин.

Фото новогоднего дерева опубликовано на странице chp_penza в Instagram. «Сообщество автолюбителей Пензы в преддверии Нового года составило вот такую автоелочку», - прокомментировал автор снимка.

Креативная идея получила одобрение пользователей Сети. «Класс!!!!! Молодцы. Жаль не знала, присоединилась бы», «Всех с Новым годом, спасибо за позитив», «Потрясающе. Молодцы, ребята!» - написали они.

Федеральное агентство новостей Riafan.ru уточняет, что акция состоялась на площадке возле споривно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Елочка состоит из 24 автомобилей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сборище дурачков на тазах.

Гость||

"Ой как это чудесно"

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Вот так Чудо чудное да дивное!

Гость||

15.15, очень толково!

Гость||

Молодцы ребята,хоть на (тазах),но на позитиве и креативно мыслящие,а вот пессимист (14:55),который думает,что у него (НЕ ТАЗ,а чудо машина))))пессимистом и останется.

Гость||

Гость писал(a):

Толково придумано.
Гость писал(a):
15.15, очень толково!
Гость писал(a):
Молодцы ребята,хоть на (тазах),но на позитиве и креативно мыслящие,а вот пессимист (14:55),который думает,что у него (НЕ ТАЗ,а чудо машина))))пессимистом и останется.
Согласен ибо этот "креатив" наглядно демонстрирует автодебилизацию населения. Лучше когда такое на виду. Адекватные люди сделают выводы.

Гость||

Или же дебилизацию отдельных индивидумов с манием *наполеона*.Адекватные люди также сделают не менее правильные выводы.

Гость||

Гость писал(a):

Или же дебилизацию отдельных индивидумов с манием *наполеона*.Адекватные люди также сделают не менее правильные выводы.
Мания Наполеона - это бич автомобилистов.

Гость||

Калсс, мине очинь пандарвилося!

Имя: Гость
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