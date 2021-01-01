01.01.2021 | 14:45

В канун Нового года в Пензе появилась необычная елка, которую водители «сконструировали» из собственных машин.

Фото новогоднего дерева опубликовано на странице chp_penza в Instagram. «Сообщество автолюбителей Пензы в преддверии Нового года составило вот такую автоелочку», - прокомментировал автор снимка.

Креативная идея получила одобрение пользователей Сети. «Класс!!!!! Молодцы. Жаль не знала, присоединилась бы», «Всех с Новым годом, спасибо за позитив», «Потрясающе. Молодцы, ребята!» - написали они.

Федеральное агентство новостей Riafan.ru уточняет, что акция состоялась на площадке возле споривно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Елочка состоит из 24 автомобилей.