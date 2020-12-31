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Глас народа | На Шуисте воры елок испортили жителям новогоднее настроение

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Жители Шуиста вместо обмена поздравлениями с наступающим Новым годом разразились проклятиями. Причиной возмущения пензенцев стала гибель елочки во дворе одного из домов.

Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 31 декабря.

«Прямо во дворе спилили красивую елку... Теперь там обрубок стоит. Самое то под новый, 2021-й, спасибо за новогоднее настроение», - написал пензенец, пожелавший остаться анонимом.

На снимке можно увидеть, что от зеленой красавицы действительно осталось лишь воспоминание. Кроме того, разгневанные местные жители предупредили «браконьеров», что у них «отсохнут руки», разместив табличку на ветви уцелевшей ели, которая растет рядом.

Ранее стало известно, что в лесах области перед праздниками усилят контроль за рубкой хвойных. Сотрудники минлесхоза уже выявили нарушителя, которому новогоднее дерево, добытое незаконным способом, обойдется в 5 000 рублей.

Фото vk.com/podslushano58.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Уроды. ПОЗОР!

Гость||

Народ стал нищий не в состояние уже елку купить.

Гость||

А что вы ожидали, когда за елку хотят 750р. Нужно цены снижать, отменить торги на елочные базары и предоставлять землю под них бесплатно! Цены сразу снизятся!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|31.12.2020 11:58|

А что вы ожидали, когда за елку хотят 750р.

Мы не ожидали...мы надеялись, что у человека не поднимется рука на деревце, которое растёт во дворе и радует своим присутствием сотни людей, проходящих ежедневно мимо. Зря надеялись. Серость души пострашнее будет...ни перед чем не остановится.

Имя: Гость
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