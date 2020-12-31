31.12.2020 | 11:46

Жители Шуиста вместо обмена поздравлениями с наступающим Новым годом разразились проклятиями. Причиной возмущения пензенцев стала гибель елочки во дворе одного из домов.

Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 31 декабря.

«Прямо во дворе спилили красивую елку... Теперь там обрубок стоит. Самое то под новый, 2021-й, спасибо за новогоднее настроение», - написал пензенец, пожелавший остаться анонимом.

На снимке можно увидеть, что от зеленой красавицы действительно осталось лишь воспоминание. Кроме того, разгневанные местные жители предупредили «браконьеров», что у них «отсохнут руки», разместив табличку на ветви уцелевшей ели, которая растет рядом.

Ранее стало известно, что в лесах области перед праздниками усилят контроль за рубкой хвойных. Сотрудники минлесхоза уже выявили нарушителя, которому новогоднее дерево, добытое незаконным способом, обойдется в 5 000 рублей.

Фото vk.com/podslushano58.