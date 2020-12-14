Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|10:38
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Глас народа | В Пензе школьник бросился под колеса и сыграл в «русскую рулетку»

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В Пензе мальчик школьного возраста бросился под колеса машин. Инцидент произошел утром в понедельник, 14 декабря, на Западной Поляне.

Один из жителей города прислал в редакцию портала PenzaInform.ru запись, сделанную автомобильным регистратором.

На кадрах запечатлено, как к проезжей части на Ленинградской улице подбегает подросток. Он выскакивает на дорогу через секунду после того, как загорелся запрещающий сигнал светофора, и лишь чудом не попадает под колеса начинающих движение машин.

«Мальчик, скорее всего, торопится в 53-ю гимназию. Если кто-то опознает парня, то пусть ему дадут по попе. Ремнем. Ему просто повезло, что никто из вечно спешащих не стартанул со светофора раньше», - поделился автомобилист.

По мнению мужчины, все могло закончиться печально: «Со стороны Мира здесь частенько умудряются вторым рядом проскакивать на загорающийся зеленый для автомобилей. Пацан в лучшем случае был бы поломан, а автолюбитель оказался бы в колонии-поселении».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамаши?

Гость||

Почему только мамаши? В отношении обоих родителей.

Гость||

слабоумие и отвага (с)

Гость||

Сэкономишь минуту, а потеряешь жизнь.

Гость||

Самоликвидатор

Гость||

Ремнем весь зад под хохлому.

Гость||

Так опоздать в школу боялся? Ничего себе.

Гость||

Что же там с опоздавшими делают, если так боятся

Гость||

Гость писал(a):

Что же там с опоздавшими делают, если так боятся
По попе хлыстают?

Гость||

Вот только и боятся, а школ хороших нет. Пять многоэтажек понастроили, а та же попа, только сбоку.

Гость||

В Арбеко-ого-го тоже настроили, а толку нет. Охватиться горячим питанием и вырезать снежинки ходят.

Имя: Гость
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