14.12.2020 | 08:57

В Пензе мальчик школьного возраста бросился под колеса машин. Инцидент произошел утром в понедельник, 14 декабря, на Западной Поляне.

Один из жителей города прислал в редакцию портала PenzaInform.ru запись, сделанную автомобильным регистратором.

На кадрах запечатлено, как к проезжей части на Ленинградской улице подбегает подросток. Он выскакивает на дорогу через секунду после того, как загорелся запрещающий сигнал светофора, и лишь чудом не попадает под колеса начинающих движение машин.

«Мальчик, скорее всего, торопится в 53-ю гимназию. Если кто-то опознает парня, то пусть ему дадут по попе. Ремнем. Ему просто повезло, что никто из вечно спешащих не стартанул со светофора раньше», - поделился автомобилист.

По мнению мужчины, все могло закончиться печально: «Со стороны Мира здесь частенько умудряются вторым рядом проскакивать на загорающийся зеленый для автомобилей. Пацан в лучшем случае был бы поломан, а автолюбитель оказался бы в колонии-поселении».