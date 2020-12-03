Сетевое издание|18+|Четверг|3 дек 2020|10:18
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Глас народа | В Пензе дети устроили на горке смертельно опасные развлечения

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В Пензе дети устроили опасные развлечения на проспекте Победы. Они используют склоны путепровода в районе улицы Беляева как горку.

Фотографии, на которых запечатлены несколько несовершеннолетних, опубликовали в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Куда смотрят родители, ведь еще пару заездов, и они на дорогу начнут вылетать!» - возмутился автор поста.

В комментариях пользователи рассказали, что дети катаются с этого склона каждый год.

«В прошлом году 5-летний ребенок выкатил на дорогу, хорошо, машин не было. Отец девочки кубарем с моста слетел, побежал догонять ребенка. Опасно там. Секунда и...» - предостерегла одна из жительниц города.

«В прошлом сезоне мальчишка под машину в этом месте вылетел в темное время, благо, водитель среагировал и обошлось», - подтвердил ее слова другой горожанин.

Несколько человек предложили установить у дороги ограждение.

В январе 2020 года на дорогу вылетел ребенок, катавшийся со склона на улице 8 Марта. 10-летний мальчик попал под автобус и получил травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Также для опасных развлечений использовались горки на улице Аустрина и у памятника Победы. В прошлые годы склон мемориального комплекса засыпали песком.

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Гость||

Какие меры принимаются в отношении мамаш-идиоток?

Гость||

А папаш- идиотов, которые на горку вместе с ребенком приходят и сверху наблюдают, как ребенок на дорогу выкатывается?

Гость||

Бетонный забор решит проблему.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе дети устроили опасные развлечения на проспекте Победы. Они используют склоны путепровода в районе улицы Беляева как горку.
И в прошлом году так было.

Гость||

В чем проблема во дворе дома горку устроить

Гость||

Где была власть?

Гость||

Радует, что троллейбус едет, а это главное

Гость||

Так все росли поэтому поколение из СССР самое крепкое. И а сейчас хлюпиков воспитают. Такие горки прививают человеку чувства ответственности за жизнь не только свою но и соседа. Такие горки воспитывают в человеке дух смелости, непоколебимости в экстремальных ситуациях!

Гость||

Ну если у детей во дворах из развлечений только бордюры, им больше ничего не остается.

Гость||

Гость писал(a):

В чем проблема во дворе дома горку устроить
снега нет, денег нет, рукожопость тормозит. Памагитяяя

Гость||

Гость писал(a):

В чем проблема во дворе дома горку устроить
снега нет, денег нет, рукожопость тормозит. Памагитяяя

Гость||

Бабке пенсионерке Столяровой отпишите, пусть задницу поморозит малость.

Имя: Гость
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