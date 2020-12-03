03.12.2020 | 09:33

В Пензе дети устроили опасные развлечения на проспекте Победы. Они используют склоны путепровода в районе улицы Беляева как горку.

Фотографии, на которых запечатлены несколько несовершеннолетних, опубликовали в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Куда смотрят родители, ведь еще пару заездов, и они на дорогу начнут вылетать!» - возмутился автор поста.

В комментариях пользователи рассказали, что дети катаются с этого склона каждый год.

«В прошлом году 5-летний ребенок выкатил на дорогу, хорошо, машин не было. Отец девочки кубарем с моста слетел, побежал догонять ребенка. Опасно там. Секунда и...» - предостерегла одна из жительниц города.

«В прошлом сезоне мальчишка под машину в этом месте вылетел в темное время, благо, водитель среагировал и обошлось», - подтвердил ее слова другой горожанин.

Несколько человек предложили установить у дороги ограждение.

В январе 2020 года на дорогу вылетел ребенок, катавшийся со склона на улице 8 Марта. 10-летний мальчик попал под автобус и получил травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Также для опасных развлечений использовались горки на улице Аустрина и у памятника Победы. В прошлые годы склон мемориального комплекса засыпали песком.