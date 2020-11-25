25.11.2020 | 08:37

В Пензенской области дети продолжают рисковать жизнями, выходя на неокрепший лед. Сообщение об очередном неосмотрительном поступке опубликовали в группе «Подслушано Городищенский район|ПГР 58» во «ВКонтакте».

«Район плотины», - указал автор поста и прикрепил фотографию.

На снимке запечатлены два человека (предположительно, несовершеннолетние), которые идут по запорошенному снегом льду.

«Уважаемые родители! Следите, пожалуйста, за тем, где находятся ваши дети! Это может привести к гибели! Погода теплая, лед не надежный! Проговорите, пожалуйста, со своими детьми о мерах предосторожности, потом уже может быть поздно!» - обратился к читателям автор публикации.

В субботу, 21 ноября, в Пензе погиб ребенок. Двое детей отправились на прогулку и вышли на лед реки в районе Пограничного проезда. Тонкий покров не выдержал их веса. 7-летнюю девочку удалось спасти, 5-летний мальчик утонул.

После этого жителей Пензенской области предостерегли от выхода на тонкий лед.

В пресс-службе регионального правительства напомнили основные правила поведения на льду:

- не выходить на лед толщиной менее 10 см;

- не проверять прочность льда ударом ноги;

- если лед начал трещать, отходить от этого места медленно и аккуратно, не отрывая ног от поверхности.

«Если вы провалились, широко раскиньте руки по краям ледового пролома и воздерживайтесь от опускания в воду с головой; выбираться на лед надо, заползая и поочередно вытягивая на поверхность ноги. Выбравшись, надо откатиться и осторожно отползать к самому берегу», - говорится в сообщении пресс-службы.

Если вы стали очевидцем того, как под лед провалился другой человек, для помощи необходимо использовать доску или другой подручный материал с большой площадью опоры.

«Ползите на нем, широко раскинув руки. К самому краю пролома подползать нежелательно. Ремень, шарф, палка помогут спасти человека, но бросать их нужно с расстояния 3-4 м. Подав пострадавшему подручное средство спасения, вытягивайте его на лед и отползайте к безопасной зоне. Пострадавшего после оказания первой помощи доставьте в больницу», - посоветовали пензенцам.