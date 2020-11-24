24.11.2020 | 11:42

В Пензе школьник едва не пострадал из-за неосторожного обращения с огнем, допущенного неизвестным. Инцидент произошел в микрорайоне Терновка, об этом рассказал один из участников местного сообщества во «ВКонтакте».

«Люди! Те, кто кидает свои непотушенные сигареты с балкона. Обращаюсь к вам. Подумайте хорошенько, когда собираетесь это сделать. Или хотя бы убедитесь, что она потушена», - призвал интернет-пользователь, пожелавший остаться анонимом.

По словам автора поста, в понедельник, 23 ноября, его ребенок пришел в школу с дымящимся рюкзаком. По всей видимости, произошло это из-за того, что кто-то бросил с балкона горящий окурок.

«Сегодня ребенок пришел в школу, снял рюкзак и увидел, что он у него дымится. Прожжен рюкзак, куртка. Хорошо, что одежда на нем не загорелась. Оказывается, рядом с домами ходить опасно. Кирпич скоро на голову прилетит», - поделился опасениями участник группы.

В комментариях некоторые пользователи разделили его негодование: «Хорошо хоть не за шиворот попал, а то ожог был бы на шее», «Кажется некоторые люди еще не знают о существовании пепельниц.

Другие предположили, что версия школьника может не соответствовать действительности, и посоветовали автору поста выяснить, не курит ли его ребенок.