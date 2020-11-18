Сетевое издание|18+|Среда|18 ноя 2020|11:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Опасные игры: в Заречном дети проверили на прочность лед пруда

Печать

В Заречном в объектив камеры пользователя соцсети Instagram попали двое школьников, решивших проверить крепость льда на Лесном пруду. Снимок появился в группе закрытого города во вторник, 18 ноября.

«Вода не успела замерзнуть, а дети уже пробуют лед на прочность! Уходили довольно далеко от берега, на замечания не реагировали. Поговорите со своими детьми, такие игры очень опасны!» - написал автор фото.

Комментировавшие пост зареченцы посетовали, что ребята оказались предоставленными сами себе.

«Это, похоже, те, кто мусорки рушит... Им бесполезно говорить», - высказался пользователь.

17 ноября в регионе стартовал месячник безопасности на водных объектах.

«В связи с установившейся холодной погодой увеличивается вероятность несчастных случаев на водных объектах среди детей, взрослых и особенно среди рыбаков. Выходя на лед, необходимо при себе иметь средства спасения, обязательно соблюдать дистанцию», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

Фото instagram.com/zar_info58.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Надо детей срочно вытаскивать, а не фоткать.

Гость||

Гость писал(a):

Надо детей срочно вытаскивать, а не фоткать.
... а они тебе кирпичом промеж глаз, чтоб не лез. Если что, потом скажут от педофила отбивались.

Гость||

Гость писал(a):

Если что, потом скажут от педофила отбивались.
Ты уже так делал?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте