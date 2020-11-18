18.11.2020 | 09:49

В Заречном в объектив камеры пользователя соцсети Instagram попали двое школьников, решивших проверить крепость льда на Лесном пруду. Снимок появился в группе закрытого города во вторник, 18 ноября.

«Вода не успела замерзнуть, а дети уже пробуют лед на прочность! Уходили довольно далеко от берега, на замечания не реагировали. Поговорите со своими детьми, такие игры очень опасны!» - написал автор фото.

Комментировавшие пост зареченцы посетовали, что ребята оказались предоставленными сами себе.

«Это, похоже, те, кто мусорки рушит... Им бесполезно говорить», - высказался пользователь.

17 ноября в регионе стартовал месячник безопасности на водных объектах.

«В связи с установившейся холодной погодой увеличивается вероятность несчастных случаев на водных объектах среди детей, взрослых и особенно среди рыбаков. Выходя на лед, необходимо при себе иметь средства спасения, обязательно соблюдать дистанцию», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

Фото instagram.com/zar_info58.