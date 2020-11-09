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Глас народа | В Пензе медики сообщили о смерти водителя скорой помощи

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Пензенские медики в соцсетях сообщили о смерти своего коллеги. Вечером в понедельник, 7 ноября, появилась информация о кончине водителя областной станции скорой медицинской помощи Владимира Саулита.

В группе «Подслушано у медиков в Пензе» во «Вконтакте» уточняется, что мужчина ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелым недугом.

«Приносим глубочайшие соболезнования его родным и близким. Помним. Скорбим...» - говорится в некрологе, опубликованном в интернет-сообществе.

По данным со страницы Саулита в «Одноклассниках», ему было 60 лет. Что стало причиной смерти, не сообщается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Соболезнования родным.

Гость||

А сопутствующие заболевания?

Гость||

Слава богу, в свой "ковид" не записали...осталась совесть

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

И что, у меня муж умер от продолжительной болезни, почему об этом не написали. Больше писать что-ли нечего?

Имя: Гость
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