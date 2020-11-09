09.11.2020 | 20:52

Пензенские медики в соцсетях сообщили о смерти своего коллеги. Вечером в понедельник, 7 ноября, появилась информация о кончине водителя областной станции скорой медицинской помощи Владимира Саулита.

В группе «Подслушано у медиков в Пензе» во «Вконтакте» уточняется, что мужчина ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелым недугом.

«Приносим глубочайшие соболезнования его родным и близким. Помним. Скорбим...» - говорится в некрологе, опубликованном в интернет-сообществе.

По данным со страницы Саулита в «Одноклассниках», ему было 60 лет. Что стало причиной смерти, не сообщается.