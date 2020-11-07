07.11.2020 | 16:20

В субботу, 7 ноября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка Ольга Терехина со словами благодарности съемочной группе 11 канала.

Женщина живет в доме № 7 на улице Красной, где с 30 сентября идет капитальный ремонт.

О происходящем красноречиво говорят горы строительного мусора, вскрытый перед крыльцом асфальт, отсутствие из-за поврежденной электропроводки света в подъезде и отопления в ванных, которое обещали подключить лишь после того, как сменят общедомовую систему.

Две недели назад строители вскрыли стену, чтобы добраться до труб канализации, а заодно пробили ее насквозь - так, что между кухней и лестничной клеткой образовалась дыра.

Хозяйке пришлось заделать ее с внутренней стороны с помощью разделочной доски, иначе в кухню летели не только куски кирпичей и штукатурки, но и другие предметы, например бутылка из-под водки. И никто не гарантировал, что в квартире окажется незатушенная сигарета и не возникнет пожар.

Ольга надеялась, что через несколько дней трубы заменят и вновь заложат их кирпичами, но вскоре поняла, что процесс может затянуться на недели, если не на месяцы. Позвонила в фонд капремонта куратору ремонта в доме и попросила сделать хотя бы временную заслонку. Тот ответил: «Разберемся и перезвоним». Через три дня женщина поняла, что ее беда никому не интересна, и пригласила журналистов 11 канала.

«Сюжет вышел в вечерних новостях 5 ноября. Через два часа в ванной появилось отопление! А на следующий день я пришла с работы и увидела, что дыра в стене перестала быть сквозной. Ее заделали полимерным материалом и запенили», - рассказала пензячка.

«Я прекрасно понимаю, что любой ремонт сопряжен с неудобствами и дискомфортом. Но можно сделать их минимальными, а можно работать, круша все вокруг, наплевав на интересы жителей. Именно так и произошло в нашем доме. Сюжет 11 канала стал «волшебным пинком», после которого ситуация изменилась к лучшему», - констатировала Ольга Терехина.

Теперь она надеется, что в подъезде появится освещение. Через груды мешков с мусором и обломков кирпичей жильцы по вечерам пробираются исключительно с фонариками.