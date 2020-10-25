25.10.2020 | 13:39

В соцсети Instagram пензенцы высказались по поводу соблюдения масочного режима в общественных местах, магазинах и транспорте. Обсуждение развернулось под постом, размещенным пользовательницей с ником katerina_metalnikova в четверг, 22 октября.

«Хочу обратиться ко всем жителям нашего города по поводу масочного режима. Я прекрасно понимаю, что маски - это бред полнейший, что они не спасают и что в любом случае мы все переболеем. Но я хочу попросить соблюдать масочный режим в магазинах.

Я сотрудник одного из отделов торгового центра и как никто понимаю, как неудобно носить маски, как в них тяжело дышать. Мы же работаем по 12 часов и нам запрещено снимать маску в торговом зале, даже если вокруг меня не будет ни одного человека. Нам запрещено обслуживать на кассе без масок. И это не прихоть сотрудников магазина! Оставайтесь людьми. Продавцы ни в чем не виноваты. Мы находимся в группе риска, потому что больше всего контактируем с людьми», - написала пензячка.

Мнение комментаторов об обязательном ношении масок разделилось. Часть пользователей приняли позицию горожанки и поддержали ее.

«Сотрудников торговли штрафуют, если они обслуживают человека без маски! Поставьте себя на их место», «Не понимаю, в чем проблема у некоторых людей. Зашел в магазин - надел маску, вышел – снял. Магазины тоже не хотят получать штрафы, сотрудников потом наказывают», - отметили они.

Пензенцы поделились мнением, что маска пусть и не защитит от коронавируса на 100%, но все же снизит риск заражения.

«По-моему, это сложно, но нужно. Маска не спасает, так как вирус меньше ткани маски? Так можно же выпить 50 г, а можно 100, разница есть? Вот и тут маска защищает вас на столько, на сколько возможно. Не на 100%, но и не на 0%», «Отдельно коронавирусная частица в воздухе не летает. Она всегда летает в каплях аэрозоля – это капли слюны, выделений из носа. Сами эти капли достаточно крупные, и именно эти капли аэрозоля и задерживает маска, причем достаточно эффективно», - объяснили комментаторы.

Пензенцы вспомнили, что вирус уносит жизни достаточно молодых пациентов, и лучше уж использовать маски, «чтобы не было как в апреле – по домам сидеть».

Другая часть комментаторов заявила, что требование соблюдать масочный режим нарушает права граждан и не играет никакой роли в сдерживании волны заражений. Кроме того, использование СИЗов негативно сказывается на здоровье.

«Маски должным образом не утилизируются, валяются везде. Скоро зима, в маске ходить невозможно будет. Неужели это издевательство люди будут терпеть и дальше? Пусть магазины обеспечат своих работников экранами защитными», - указал участник обсуждения.

«Мне тяжело дышать в маске, могу упасть в обморок, если долго нахожусь в маске, потом долго не могу вдохнуть полной грудью. На кассе надеваю, понимаю, что не прихоть продавца, но и продавцы тоже злые уже стали, начинают орать, ругаться. Если вы уже устали за весь день объяснять всем про эти маски, смените работу. Вы продолжаете работать в зоне риска и ныть!» - высказалась пензячка.

Комментаторы отметили, что «нет никакого закона о масках» и единственное, от чего спасает это медицинское изделие, - штраф.

«Я надеваю маску только в тех магазинах, где за обслуживание без маски могут наказать сотрудников. Они это не заслужили. Коронабесие родом из верхов. Вот с ними и надо бороться», - поделился точкой зрения комментатор.

Между тем в Пензе продолжают проводить рейды, во время которых выявляют нарушителей масочного режима. Так, 24 октября правоохранители и сотрудники районной администрации посетили торговые центры в микрорайоне Арбеково. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 6 посетителей, которые пренебрегли средствами индивидуальной защиты, составили административные протоколы.