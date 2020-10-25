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Глас народа | За и против: пензенцы обсудили в Сети требование носить маску

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В соцсети Instagram пензенцы высказались по поводу соблюдения масочного режима в общественных местах, магазинах и транспорте. Обсуждение развернулось под постом, размещенным пользовательницей с ником katerina_metalnikova в четверг, 22 октября.

«Хочу обратиться ко всем жителям нашего города по поводу масочного режима. Я прекрасно понимаю, что маски - это бред полнейший, что они не спасают и что в любом случае мы все переболеем. Но я хочу попросить соблюдать масочный режим в магазинах.

Я сотрудник одного из отделов торгового центра и как никто понимаю, как неудобно носить маски, как в них тяжело дышать. Мы же работаем по 12 часов и нам запрещено снимать маску в торговом зале, даже если вокруг меня не будет ни одного человека. Нам запрещено обслуживать на кассе без масок. И это не прихоть сотрудников магазина! Оставайтесь людьми. Продавцы ни в чем не виноваты. Мы находимся в группе риска, потому что больше всего контактируем с людьми», - написала пензячка.

Мнение комментаторов об обязательном ношении масок разделилось. Часть пользователей приняли позицию горожанки и поддержали ее.

«Сотрудников торговли штрафуют, если они обслуживают человека без маски! Поставьте себя на их место», «Не понимаю, в чем проблема у некоторых людей. Зашел в магазин - надел маску, вышел – снял. Магазины тоже не хотят получать штрафы, сотрудников потом наказывают», - отметили они.

Пензенцы поделились мнением, что маска пусть и не защитит от коронавируса на 100%, но все же снизит риск заражения.

«По-моему, это сложно, но нужно. Маска не спасает, так как вирус меньше ткани маски? Так можно же выпить 50 г, а можно 100, разница есть? Вот и тут маска защищает вас на столько, на сколько возможно. Не на 100%, но и не на 0%», «Отдельно коронавирусная частица в воздухе не летает. Она всегда летает в каплях аэрозоля – это капли слюны, выделений из носа. Сами эти капли достаточно крупные, и именно эти капли аэрозоля и задерживает маска, причем достаточно эффективно», - объяснили комментаторы.

Пензенцы вспомнили, что вирус уносит жизни достаточно молодых пациентов, и лучше уж использовать маски, «чтобы не было как в апреле – по домам сидеть».

Другая часть комментаторов заявила, что требование соблюдать масочный режим нарушает права граждан и не играет никакой роли в сдерживании волны заражений. Кроме того, использование СИЗов негативно сказывается на здоровье.

«Маски должным образом не утилизируются, валяются везде. Скоро зима, в маске ходить невозможно будет. Неужели это издевательство люди будут терпеть и дальше? Пусть магазины обеспечат своих работников экранами защитными», - указал участник обсуждения.

«Мне тяжело дышать в маске, могу упасть в обморок, если долго нахожусь в маске, потом долго не могу вдохнуть полной грудью. На кассе надеваю, понимаю, что не прихоть продавца, но и продавцы тоже злые уже стали, начинают орать, ругаться. Если вы уже устали за весь день объяснять всем про эти маски, смените работу. Вы продолжаете работать в зоне риска и ныть!» - высказалась пензячка.

Комментаторы отметили, что «нет никакого закона о масках» и единственное, от чего спасает это медицинское изделие, - штраф.

«Я надеваю маску только в тех магазинах, где за обслуживание без маски могут наказать сотрудников. Они это не заслужили. Коронабесие родом из верхов. Вот с ними и надо бороться», - поделился точкой зрения комментатор.

Между тем в Пензе продолжают проводить рейды, во время которых выявляют нарушителей масочного режима. Так, 24 октября правоохранители и сотрудники районной администрации посетили торговые центры в микрорайоне Арбеково. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на 6 посетителей, которые пренебрегли средствами индивидуальной защиты, составили административные протоколы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ай да ПИ, ай да молодец!))) какую ж хорошую и актуальную тему поднимает!!!)))) это ж какой срач многочасовой здесь будет!...

Гость||

Масочный режим может быть только при введении ЧС,ЧП и карантина. Как в нормальных странах.

Гость||

А мне масочный режим нравится, потому что я в розыске. Всем привет.

Гость||

Маски врученные за обнуление необходимо стирать на деликатном режиме! Поставил на обычный - по ниткам расползлась к чертям собачьим! Говно.

Гость||

Больше штрафов, высоких и разных...

Гость||

Свежо.

Гость||

Гость писал(a):

Свежо.
Пахуче, липко.

Гость||

Дед, а что они ищут? Совесть. Совесть потеряли.

Гость||

Да, очень свежая тема! Свежачок!

Гость||

Гость писал(a):

Маски врученные за обнуление необходимо стирать на деликатном режиме! Поставил на обычный - по ниткам расползлась
А зачем их стирать, они-же одноразовые? Вы же не стираете туалетную бумагу, чтобы потом повторно её использовать?

Гость||

Гость писал(a):

Масочный режим может быть только при введении ЧС,ЧП и карантина. Как в нормальных странах.
тебе эти режимы нужны? И без ЧС такой беспредел происходит, а если введут, не штрафовать, а сажать начнут сразу. Чет ни кто не озвучивает статистику по гепатиту А, например, и не заставляют ходить в масках и перчатках, развели истерию вокруг обычной респираторной инфекции. Народ необразованный, че в голову положили о том и думают.....

Гость||

Зашла в магазин "Ткани" Показываю ткань которая у меня уже есть и прошу продавца подобрать такую же, но другого цвета. Продавец, как положено, в маске и ПЕРЧАТКАХ пытается на ощупь определить что за ткань и на полном серьёзе говорит, что такого наверное у них нет. А посмеялась и ушла. А вечером соседка "веселит" другой историей. В школе учительница в маске и с экраном на лице пытается с дошкольниками выучить звуки. Вот так добросовестно у нас исполняются указания...зато штраф никто не получит....

Гость||

Всё правильно - одна ничего не продала, другая ничему не научила, зато все инструкции выполнены.

Гость||

А я маску ношу, так же не езжу пьяным за рулем, перехожу по зебре дорогу, плачу налоги и как любое законное требование, я живу в этой стране, и не бегу из неё и не собираюсь, поэтому ношу и не спорю, но и продавцов прошу особо рьяных и других с кем контактирую надевать ее правильно (на нос) и чтобы она была чистой включая перчатки продавцов

Гость||

Верно ! А то к посетителям есть требования, а сами за кассой как свиньи сидят

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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