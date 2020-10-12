12.10.2020 | 13:18

С ухудшением эпидемиологической ситуации в Пензенской области родители учеников начальной школы, в особенности первоклассников, попали в нелегкое положение.

В понедельник, 12 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка по имени Екатерина, недовольная тем, как построен образовательный процесс.

«Первый класс, моего ребенка отправили на карантин. Учитель заболела, родителям не дают больничные. Куда девать ребенка? Задания нам присылают в Вайбер, ребенок один их сделать не может. Это называется дистанционное образование у нас???

Мы готовы предоставить отрицательные тесты на ковид, но распоряжений нет. У нас нет бабушек и дедушек, которые бы сидели с ребенком! Ответов на такие вопросы нигде нет! Ни школы, ни учителя - никто ничего не знает! Что за бардак??? Как нам брать справку, когда мы работаем с 8 до 20? Что делать родителям, которые РАБОТАЮТ, а не сидят и ждут подачки от государства?» - поинтересовалась Екатерина.

Весной, в разгар первой волны коронавируса после аналогичных жалоб в школах организовали дежурные группы для младшеклассников. Однако родители водили туда детей неактивно.