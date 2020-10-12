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Глас народа | Дежавю: родители младшеклассников не знают, куда деть детей на карантине

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С ухудшением эпидемиологической ситуации в Пензенской области родители учеников начальной школы, в особенности первоклассников, попали в нелегкое положение.

В понедельник, 12 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась пензячка по имени Екатерина, недовольная тем, как построен образовательный процесс.

«Первый класс, моего ребенка отправили на карантин. Учитель заболела, родителям не дают больничные. Куда девать ребенка? Задания нам присылают в Вайбер, ребенок один их сделать не может. Это называется дистанционное образование у нас???

Мы готовы предоставить отрицательные тесты на ковид, но распоряжений нет. У нас нет бабушек и дедушек, которые бы сидели с ребенком! Ответов на такие вопросы нигде нет! Ни школы, ни учителя - никто ничего не знает! Что за бардак??? Как нам брать справку, когда мы работаем с 8 до 20? Что делать родителям, которые РАБОТАЮТ, а не сидят и ждут подачки от государства?» - поинтересовалась Екатерина.

Весной, в разгар первой волны коронавируса после аналогичных жалоб в школах организовали дежурные группы для младшеклассников. Однако родители водили туда детей неактивно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А где у пензячки ребенок с 8 до 20? Неужто в школе?

Гость||

первоклассники уже вполне могут и одни дома быть.. что ж вы их растите то около юбки...

Гость||

В 7 лет ребенок вполне может дома один посидеть и учиться тоже может, Вы с работы придёте и поможете ему. Заданий в 1 классе немного и они несложные. Да, в школе лучше, но куда деваться? Надо уметь адаптироваться и искать плюсы- дети станут самостоятельнее. Начнут учиться сами, а не дергать взрослых и т.д. Весной мой младшеклассник был на дистанциоке, справился. Трагедии точно нет никакой. И потом, это же не навсегда)

Гость||

Кто хочет учиться по Вайберу, пусть сидят и выполняют дома задания, а остальные дети пусть учатся в школе! Сами таскаете детей везде где не поподя в выходные дни, а в школу не хотите, не мешайте другим учиться, можете сидеть на дистанции до появления вакцин, хоть год, хоть пять

Гость||

Больничные путь родителям дают, совсем обалдели правда. Скоро засадят всех на дистанционку и вообще двум третям населения край..

Гость||

Вот пусть те, кто против принятия мер, отказываются от мед помощи, и тогда пусть орут дальше, что всё нормально и вируса нет

Гость||

Гость писал(a):

Больничные путь родителям дают, совсем обалдели правда. Скоро засадят всех на дистанционку и вообще двум третям населения край..
И разумеется, бедные пензенцы снова жертва чиновничьего произвола...

Гость||

Какой вам больничный??? У вас что, ребенок присмерти??? В 7 лет ребенок в состоянии сидеть дома один, учить уроки, может попасть ложкой в рот и дорогу к унитазу тоже должен знать!!! Задобали ныть!!!

Гость||

Комментаторы с верху, новичка со своим лидером опились. Школы закрыть! Да? Правильно! Учителя не нужны! Каждый же из вас и математику и физику и химию может ребёнку преподнести. Так что вы в парекмахерские ходите? А? Сами стригитесь, вулканизацию шин делайте, каблук меняйте, гинекологически обследуйте друг дружку, Вы же такие разносторонние личности. Как говорится хоть куда, хоть туда хоть сюда.

Гость||

Ну да, обратно уже не запихнешь.

Гость||

Гость писал(a):

Сами стригитесь, вулканизацию шин делайте, каблук меняйте, гинекологически обследуйте друг дружку, Вы же такие разносторонние личности.
ОК, а вы будете лечить чьих родственников, которые заболеют по чьей-то гордыне и прихоти, идет?

Гость||

В 7 лет с гаджетом умеют обращаться,из за компа не вытащить,а пропись написать не может?Это вы так уважаемые родители приучили,надо самостоятельности учить,а не до 11 класса в попу дуть

Гость||

Гость писал(a):

Задобали ныть!!!
Подпевалы не устали подлизывать и получать деньги, не делая реальную работу. Руками работать не могут, только языком.

Гость||

За- пишут бюджетники и бездетные, для них карантин- чистый кайф

Гость||

Гость писал(a):

За- пишут бюджетники и бездетные, для них карантин- чистый кайф
Бездетные бюджетники, есть бездетные частники, вот им оно не надо, не путай.

Имя: Гость
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