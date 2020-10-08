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Глас народа | В Пензе автомобилистка избежала столкновения с летящим капотом

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Автомобилистка из Пензы поделилась видеозаписью инцидента, участницей которого она стала. Он произошел на мосту им. ФУ БХУХО в среду, 7 октября.

Ролик опубликовали в инстаграм-аккаунте @penza_novosti. На кадрах запечатлено, как у автомобиля, который едет по путепроводу в нескольких десятках метров впереди, отрывается капот. Деталь кузова, кувыркаясь, перелетает через крышу.

Девушка-водитель реагирует мгновенно. Не дожидаясь, пока капот долетит до ее машины, она поворачивает руль вправо.

После случившегося автомобилистка записала видео с рассказом о произошедшем.

«У меня, наверное, сегодня второй день рождения. Только благодаря тому, что я уже много лет езжу за рулем и у меня все хорошо с реакцией, я успела среагировать, и капот не отлетел мне в лобовое стекло. Сказать, что у меня трясутся руки, ничего не сказать!» - поделилась она.

В комментариях пользователи возмутились водителем «рассыпавшейся на ходу» машины, который не следил за ее состоянием, и посоветовали девушке не снимать видео за рулем. Один из подписчиков рассказал о похожем случае, произошедшем с ним на улице Злобина.

«Из-под машины, что двигалась впереди, вылетела чугунная крышка люка. Направляясь прямиком в лобовое стекло, эта 25-килограммовая штука «остановила» время. Я оценил ситуацию и резко рванул вправо», - написал автомобилист.

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Гость||

Таких трахом по городу навалом. Как они техосмотр проходят?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не дожидаясь, пока капот долетит до ее машины, она поворачивает руль вправо.
Дубинушка. Тормозить надо. Тормозить!

Гость||

все подобные тазы срочно в утиль. техосмотрщикам яйца выкручивать за подобное. Убить же может

Гость||

Гость писал(a):

Дубинушка. Тормозить надо. Тормозить!
тоже сомневаюсь, что успела проконтролировать, есть ли кто то справа. Повезло, а то бы была каша...

Имя: Гость
Комментарий:

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