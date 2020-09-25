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Глас народа | Пензячка о поведении горожан на фоне борьбы с COVID-19: Все забили

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В пятницу, 25 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка Ольга М., решившая поднять тему второй волны коронавируса и безответственности пензенцев в этой связи.

Женщина заметила, что, несмотря на начало сезона инфекционных заболеваний, которые могут повлиять на распространение COVID-19, горожане не стремятся заботиться о себе и окружающих.

«Конечно, сегодня люди в медицинских масках мне попадаются почаще, чем летом, но все же: в заполненной маршрутке по утрам таковых максимум четверо. Максимум! В магазинах уже никто не соблюдает дистанцию, не обрабатывает руки. Везде висят объявления, что без маски покупателя обслуживать не станут, но никто не следует этому указанию. Все забили!

Почему народ не думает, что в итоге, как в Москве, у нас снова введут ограничения?! Неужели кто-то хочет опять жить в страхе? В страхе за свое здоровье, за пожилых родителей, за сохранность своего рабочего места, за возможность элементарно выйти на улицу? Ведь вторая волна короны не за горами, хотя об этом пока и не говорят», - высказалась Ольга.

В последнее время в Пензенской области выявляют около 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. За весь период инфекцию подтвердили у 10 433 жителей региона, 126 из них ушли из жизни.

В целом в России 25 сентября зарегистрировали 7 212 новых заболевших. Это самая высокая цифра за последние три месяца.

В Москве с 28-го числа вводятся ограничения для лиц старше 65 лет. Их просят не выходить из дома. Предприятиям рекомендуется по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Накануне, 24 сентября, Президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с избранными 13-го числа главами регионов, в том числе с Иваном Белозерцевым, призвал их объяснять гражданам важность соблюдения масочного режима и мер предосторожности, чтобы избежать нового введения ограничений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ленивые неряшки здесь живут

Гость||

Потому что тотальный пофигизм на все у пензюкийцев.

Гость||

пока будут просьбы да рекомендации - все и будет так продолжаться. они бы еще попросили обходиться без денег, не есть, не пить, не ходить в туалет...

Гость||

С транспортом решать проблему надо В маршрутках никакие маски не спасут

Гость||

Неудивительно, что забили. Корона короной, а жизнь продолжается, и некоторые ограничения в самом деле неудобны. Например, очереди на полмагазина с соблюдением дистанции, ношение масок для людей в очках, которые с ними запотевают, а уж запереться дома безвылазно - будет больше гарантированных проблем от нехватки движения и свежего возраста, чем от возможных от короны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Почему народ не думает, что в итоге, как в Москве, у нас снова введут ограничения?!
У нас их и не отменяли. Читайте Ваню Белозерцева

Гость||

Если бы вирус был размером с орла и всех а башку клевал... А так, пока не заболеют, не увидят.

Гость||

Барановирус не опасен для подавляющего большинства людей

Гость||

Повторяй, как мантру, вместо завтрака, обеда и ужина.

Гость||

Почему у нас не штрафуют продовольственные магазины за то, что пускают в магазин и обслуживают покупателей без масок? (В Москве и других крупных городах за это наказывают и очень серьёзно)Куда смотрит губернатор и другие ответственные лица? Что за бардак в области? Ждут пока Путин цыкнет...

Гость||

Рыба гниёт с головы. Сами представители органов власти не соблюдают ограничения, не носят маски, проводят массовые мероприятия. Чего вы придираетесь тогда к обычным людям.

Гость||

Пензячка о поведении горожан на фоне борьбы с COVID-19: Все забили.

Тётя. Сиди дома как тварь дрожащая

Гость||

Гость писал(a):

Почему народ не думает, что в итоге, как в Москве, у нас снова введут ограничения?!
Частично. А на самом деле, какая разница частичные или нет, вторая волна это или продолжение первой. Факты остаются фактами, люди заболевают, умирают.

Имя: Гость
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