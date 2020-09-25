Пензячка о поведении горожан на фоне борьбы с COVID-19: Все забили.

25.09.2020 | 13:11

В пятницу, 25 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка Ольга М., решившая поднять тему второй волны коронавируса и безответственности пензенцев в этой связи.

Женщина заметила, что, несмотря на начало сезона инфекционных заболеваний, которые могут повлиять на распространение COVID-19, горожане не стремятся заботиться о себе и окружающих.

«Конечно, сегодня люди в медицинских масках мне попадаются почаще, чем летом, но все же: в заполненной маршрутке по утрам таковых максимум четверо. Максимум! В магазинах уже никто не соблюдает дистанцию, не обрабатывает руки. Везде висят объявления, что без маски покупателя обслуживать не станут, но никто не следует этому указанию. Все забили!

Почему народ не думает, что в итоге, как в Москве, у нас снова введут ограничения?! Неужели кто-то хочет опять жить в страхе? В страхе за свое здоровье, за пожилых родителей, за сохранность своего рабочего места, за возможность элементарно выйти на улицу? Ведь вторая волна короны не за горами, хотя об этом пока и не говорят», - высказалась Ольга.

В последнее время в Пензенской области выявляют около 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. За весь период инфекцию подтвердили у 10 433 жителей региона, 126 из них ушли из жизни.

В целом в России 25 сентября зарегистрировали 7 212 новых заболевших. Это самая высокая цифра за последние три месяца.

В Москве с 28-го числа вводятся ограничения для лиц старше 65 лет. Их просят не выходить из дома. Предприятиям рекомендуется по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Накануне, 24 сентября, Президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с избранными 13-го числа главами регионов, в том числе с Иваном Белозерцевым, призвал их объяснять гражданам важность соблюдения масочного режима и мер предосторожности, чтобы избежать нового введения ограничений.