Сетевое издание|18+|Понедельник|21 сен 2020|22:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Пензячка пожаловалась на отвернутый от водителей светофор в Терновке

Печать

Жительница Пензы пожаловалась на светофор, размещенный на пересечении улиц Петровской и Терновского. Пост об этом появился в группе «Сова Пенза Авто» в соцсетях в понедельник, 21 сентября.

Женщину не устроила не работа автоматического регулировщика, как бывает обычно, а способ его установки.

«Светофор прикрепили непонятно как», - пояснила она, приложив фото, на котором видно, что секции обращены не к водителям, а куда-то вбок.

«На него просто никто не обращает внимания (особенно по утрам), вот и обиделся, отвернулся»; «А этот светофор с секцией, может быть, для прилегающей дороги выезда из Спутника?? Тогда логично... Наверное, они его и видят...» - высказали свое мнение комментаторы.

Один из пользователей предложил не жаловаться попусту, ведь всегда есть дублирующий светофор, которым можно воспользоваться в случае необходимости.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

На Беляева -Циолковского светофоры вообще деревьями заросли.

Гость||

Плохо закрепили .От сильного ветра развернуло...

Гость||

Гость писал(a):

Плохо закрепили .От сильного ветра р
- А почему повязка на ноге?

- Сползла.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2020 18:32|

Плохо закрепили .От сильного ветра развернуло...

Любую причину выдвигаете, лишь бы оправдать разгильдяйство ответственных за светофоры! А денежки бюджетные они исправно хапают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте