21.09.2020 | 16:24

Жительница Пензы пожаловалась на светофор, размещенный на пересечении улиц Петровской и Терновского. Пост об этом появился в группе «Сова Пенза Авто» в соцсетях в понедельник, 21 сентября.

Женщину не устроила не работа автоматического регулировщика, как бывает обычно, а способ его установки.

«Светофор прикрепили непонятно как», - пояснила она, приложив фото, на котором видно, что секции обращены не к водителям, а куда-то вбок.

«На него просто никто не обращает внимания (особенно по утрам), вот и обиделся, отвернулся»; «А этот светофор с секцией, может быть, для прилегающей дороги выезда из Спутника?? Тогда логично... Наверное, они его и видят...» - высказали свое мнение комментаторы.

Один из пользователей предложил не жаловаться попусту, ведь всегда есть дублирующий светофор, которым можно воспользоваться в случае необходимости.