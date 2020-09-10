Сетевое издание|18+|Четверг|10 сен 2020|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа | Пензенец понял смысл «Кентавра» и попытался донести его до других

Печать

Житель Пензы по имени Роман (roma_pantera) понял смысл арт-объекта «Кентавр», установленного на Фонтанной площади в центре города, и решил объяснить символику своим подписчикам в Instagram. Пост об этом он разместил в среду, 9 сентября.

По словам Романа, разобраться ему помогла супруга автора работы, с которой он встретился в галерее современного искусства на Чистых прудах.

«Скажу по-честному, пару дней назад, когда я сам пришел на Фонтанную площадь и первый раз увидел этот объект, у меня было очень много вопросов в голове: что это вообще такое? почему кентавр стоит развернуто? Но когда я сегодня пообщался с Валентиной, она мне все объяснила.

Что такое кентавр? Это соединение, я скажу так, двух вселенных. Есть вселенная человеческая и есть вселенная животных, которые между собой в чем-то враждуют, в чем-то не враждуют. Кентавр - олицетворение как раз двух эпох, человеческой и животной. Он всегда расположен спиной к корпусу животного. У нас же на Фонтанной площади стоит объект, где человек расположен передом к животному. Это слияние двух стихий, то есть они не находятся спиной друг к другу, они сливаются вместе.

Второй момент: он стоит с руками, открытыми полностью к людям, он не развернут от них, он открыт полностью и к людям, и к животному, которое его продолжает. У него здесь (в туловище. - Прим. ред.) открытое пространство, нет куска объекта, и это окно его души, которым он принимает людей, которым он готов их встречать», - высказался Роман.

Появление изваяния в центре города вызвало у пензенцев шквал эмоций, большинство которых оказались негативными.

Они сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром». В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади».

Роман сообщил, что Валентина и ее супруг также составили петицию - за сохранение объекта. Он призвал людей не судить творческую работу автора, не разобравшись в ее смысле.

Резонансное событие вышло даже на федеральный уровень. Интернет-издание Mash опубликовало пост о «Кентавре», в котором скульптор оценивает реакцию публики.

Портал PenzaInform.ru запустил среди читателей голосование, чтобы узнать, нравится ли объект публике. В первые часы превалировали негативные отзывы, затем ситуация изменилась: за «Пусть стоит» голос отдали 50,04% пользователей, за «Снести» - 49,95% (по данным на 14:00 10 сентября).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Дурацкая попытка реабилитировать дурацкую "скульптуру2.

Гость||

Роман ничего не употреблял?)

Гость||

а если снесут, то куда?

Гость||

Где кентавра половые органы?

Гость||

А чёж он (лошадь) попой к нам повернулся? Мож, че хочет?

Гость||

Нагадить на всех,а вместо души и сердца-пустота.Очень символично!

Гость||

ситуация не ординарная

Гость||

Не жизнеспособный союз существ. Символ Пензы и времени.

Гость||

Убрать эту гадость и не нужно никаких споров!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

разобраться ему помогла супруга автора работы, с которой он встретился в галерее современного искусства на Чистых прудах
лучше бы там была не только супруга, но и творение ее мужа

Гость||

Юра (который Рома), хватить уже "отмазываться"!

Покайся, покайся!

Нет же, убогий, ещё и петиции собирает!

Гость||

Снести,а точнее перенести,на Чистые пруды,там его место.

Гость||

Написано про данные на 14.00, а пост написан в 13.57. накрутка отзывов чтобы оставить уродство даже не скрывается.

Гость||

рома, не боишься на твоем мерсике такое нацарапают,а?

Гость||

Эта скульптура просто стоит не на том месте...

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте