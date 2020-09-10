10.09.2020 | 13:57

Житель Пензы по имени Роман (roma_pantera) понял смысл арт-объекта «Кентавр», установленного на Фонтанной площади в центре города, и решил объяснить символику своим подписчикам в Instagram. Пост об этом он разместил в среду, 9 сентября.

По словам Романа, разобраться ему помогла супруга автора работы, с которой он встретился в галерее современного искусства на Чистых прудах.

«Скажу по-честному, пару дней назад, когда я сам пришел на Фонтанную площадь и первый раз увидел этот объект, у меня было очень много вопросов в голове: что это вообще такое? почему кентавр стоит развернуто? Но когда я сегодня пообщался с Валентиной, она мне все объяснила.

Что такое кентавр? Это соединение, я скажу так, двух вселенных. Есть вселенная человеческая и есть вселенная животных, которые между собой в чем-то враждуют, в чем-то не враждуют. Кентавр - олицетворение как раз двух эпох, человеческой и животной. Он всегда расположен спиной к корпусу животного. У нас же на Фонтанной площади стоит объект, где человек расположен передом к животному. Это слияние двух стихий, то есть они не находятся спиной друг к другу, они сливаются вместе.

Второй момент: он стоит с руками, открытыми полностью к людям, он не развернут от них, он открыт полностью и к людям, и к животному, которое его продолжает. У него здесь (в туловище. - Прим. ред.) открытое пространство, нет куска объекта, и это окно его души, которым он принимает людей, которым он готов их встречать», - высказался Роман.

Появление изваяния в центре города вызвало у пензенцев шквал эмоций, большинство которых оказались негативными.

Они сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром». В Сети даже запустили петицию «За снос убожества на Фонтанной площади».

Роман сообщил, что Валентина и ее супруг также составили петицию - за сохранение объекта. Он призвал людей не судить творческую работу автора, не разобравшись в ее смысле.

Резонансное событие вышло даже на федеральный уровень. Интернет-издание Mash опубликовало пост о «Кентавре», в котором скульптор оценивает реакцию публики.

Портал PenzaInform.ru запустил среди читателей голосование, чтобы узнать, нравится ли объект публике. В первые часы превалировали негативные отзывы, затем ситуация изменилась: за «Пусть стоит» голос отдали 50,04% пользователей, за «Снести» - 49,95% (по данным на 14:00 10 сентября).