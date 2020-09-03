03.09.2020 | 10:38

В четверг, 3 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Виолетта А., предположившая, что вторая волна коронавирусной инфекции уже началась.

«Как и предполагали специалисты, ее пригнали вернувшиеся с отдыха и курортов пензенцы. Не секрет, что подъем заболеваемости там еще в июле начали фиксировать. В связи с этим возникает вопрос: почему прибывших из тех краев не обязали делать тесты на вирус или соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней? Ведь раньше, когда больных было сравнительно меньше, с этим было строго», - написала горожанка.

Она отметила, что была рада снятию ограничений и не желает повторения. По ее мнению, достаточно было бы соблюдать четкие предписания властей о соблюдении мер безопасности и ношении масок.

«Масочный режим, конечно, не отменяли. Но вот ограничить контакты и оставаться на самоизоляции рекомендовали только хронически больным и пенсионерам. Мне кажется, подъема заболеваемости можно было бы избежать, если бы рекомендацию распространили и на вернувшихся из отпуска», - поделилась мнением Виолетта.

Женщина рассказала, что тоже вернулась из Крыма, где отдыхала на побережье, а затем две недели оставалась дома, желая удостовериться, что здорова и безопасна для окружающих.

«Когда вернулась, я пожалела, что вообще уезжала отдыхать. Я рисковала. Подруга мне рассказала, что сейчас врачей из Пензы или области зовут в курортные города помогать, потому что там уже не справляются с потоком зараженных. За достоверность информации не ручаюсь, но подруге верю», - добавила горожанка.

Пензячку беспокоят и массовые гулянья, приуроченные ко Дню города, 4, 5 и 6 сентября.

«Три дня люди будут толкаться на площадях и разных площадках бок о бок, забыв о социальной дистанции. А ведь у нас уже давно больше 60 коронавирусных в сутки выявляют. Очень странное положение: когда в сутки выявляли не более десятка, нас закрыли дома и объявили всеобщую самоизоляцию. Теперь же мы празднуем массами, в автобус лезем толпой, и хорошо если один-два человека в масках. По моим наблюдениям, о них все давно уже забыли. Где логика?» - резюмировала Виолетта.