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Глас народа | Пензячка о COVID-19: Вторую волну пригнали вернувшиеся с отдыха

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В четверг, 3 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Виолетта А., предположившая, что вторая волна коронавирусной инфекции уже началась.

«Как и предполагали специалисты, ее пригнали вернувшиеся с отдыха и курортов пензенцы. Не секрет, что подъем заболеваемости там еще в июле начали фиксировать. В связи с этим возникает вопрос: почему прибывших из тех краев не обязали делать тесты на вирус или соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней? Ведь раньше, когда больных было сравнительно меньше, с этим было строго», - написала горожанка.

Она отметила, что была рада снятию ограничений и не желает повторения. По ее мнению, достаточно было бы соблюдать четкие предписания властей о соблюдении мер безопасности и ношении масок.

«Масочный режим, конечно, не отменяли. Но вот ограничить контакты и оставаться на самоизоляции рекомендовали только хронически больным и пенсионерам. Мне кажется, подъема заболеваемости можно было бы избежать, если бы рекомендацию распространили и на вернувшихся из отпуска», - поделилась мнением Виолетта.

Женщина рассказала, что тоже вернулась из Крыма, где отдыхала на побережье, а затем две недели оставалась дома, желая удостовериться, что здорова и безопасна для окружающих.

«Когда вернулась, я пожалела, что вообще уезжала отдыхать. Я рисковала. Подруга мне рассказала, что сейчас врачей из Пензы или области зовут в курортные города помогать, потому что там уже не справляются с потоком зараженных. За достоверность информации не ручаюсь, но подруге верю», - добавила горожанка.

Пензячку беспокоят и массовые гулянья, приуроченные ко Дню города, 4, 5 и 6 сентября.

«Три дня люди будут толкаться на площадях и разных площадках бок о бок, забыв о социальной дистанции. А ведь у нас уже давно больше 60 коронавирусных в сутки выявляют. Очень странное положение: когда в сутки выявляли не более десятка, нас закрыли дома и объявили всеобщую самоизоляцию. Теперь же мы празднуем массами, в автобус лезем толпой, и хорошо если один-два человека в масках. По моим наблюдениям, о них все давно уже забыли. Где логика?» - резюмировала Виолетта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну раз Виолетта сказала...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Виолетта А., предположившая, что вторая волна коронавирусной инфекции уже началась.
виолетта глупа,еще первой волне далеко до окончания. вторая волна через год только начнется. а потом третья,далее всегда

Гость||

Конечно, приехали с курорта-2 недели карантина. Один член семьи заболел короновирусом-надо обследовать всех остальных.

Гость||

Мы то думали это из за битком набитых автобусов,пензенско-поповских гуляний типа спасов. Ан нет виолета придерживается другого мнения.Подождём экспертного мнения виолеты после гуляний на день города и выборов.Очень интересно послушать будет.

Гость||

Гость писал(a):

Мы то думали это из за битком набитых автобусов,пензенско-поповских гуляний типа спасов. Ан нет виолета придерживается другого мнения.Подождём экспертного мнения виолеты после гуляний на день города и выборов.Очень интересно послушать будет.
виолетту надо вместо черемушкиной сажать,она хороший икспэрд

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как и предполагали специалисты, ее пригнали вернувшиеся с отдыха и курортов пензенцы.
Кроме того халатное поведение руководителей области и города (организация массовых мероприятий и несоблюдение самими руководителями социальной дистанции).

Гость||

Гость писал(a):

Мы то думали это из за битком набитых автобусов,пензенско-поповских гуляний типа спасов. Ан нет виолета придерживается другого мнения.Подождём экспертного мнения виолеты после гуляний на день города и выборов.Очень интересно послушать будет.
виолетту надо вместо черемушкиной сажать,она хороший икспэрд

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Виолетта А.
свои умозаключения оставь себе

Гость||

Так какого числа, страна будет разогнана по конурам? 15-го, или сразу 13-го вечером?

Гость||

Гость писал(a):

ак какого числа, страна будет разогнана по конурам? 15-го, или сразу 13-го вечером?
20го,тебе сказали же

Гость||

Виолетта, я люблю тебя за это .... Ну и какое будет решение властей ? Опять койки перепрофилировать ?

Гость||

Гость писал(a):

20го,тебе сказали же
А не поздновато?

За такое время, "агенты госдепа" успеют вывести на улицы множество людей во множестве городах державы обнуленного... Зачем карлице, Хаборовск по всей стране?

Гость||

Картина маслом около школы толпа детей и родителей, запускают по одному.А холодней будет, будут стоять сопли морозить.Глупо измерять температуру на входе.

Имя: Гость
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