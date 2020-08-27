Сетевое издание|18+|Четверг|27 авг 2020|14:01
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Глас народа | Жители Пензы вынуждены стоять в очереди перед входом в МФЦ

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Житель Пензы рассказал, что в течение последней половины месяца посетители многофункционального центра на проспекте Победы вынуждены стоять в очереди у входа в здание. Пост был опубликован в группе «Типичная Пенза» во «ВКонтакте» в четверг, 27 августа.

«Вот такая очередь на протяжении 2 недель», - написал интернет-пользователь Аркадий Иванов и прикрепил к посту фотографию, на которой видно несколько десятков человек, столпившихся у входа в МФЦ.

Один из комментаторов предположил, что в здание пускают по несколько человек, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

«Глупости, какая разница, где заразится человек, в очереди или в здании?» - заметил в ответ на это другой участник группы.

Мера действительно кажется сомнительной. Люди в очереди не соблюдают социальную дистанцию, на большинстве из них, судя по снимку, нет масок.

С 25 августа все пензенские МФЦ начали выдавать социальную карту «Забота». Получателями могут стать женщины, достигшие возраста 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше и многодетные семьи. Карта предоставляет право скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви. В некоторых местах воспользоваться скидкой можно будет в течение всего дня, в других - только в определенные часы (в основном утренние).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Быдло за картой ломится )

Гость||

Даже мозга нет подумать, что карта эта лохотрон ) Везде и так скидки 5% и с этой Заботой они не будут суммироваться ) Одним словом - карта для баранов.

Гость||

Карта для отмыва федеральных денег, но было это не объяснишь....

Гость||

Вот бычье тупоголовое

Гость||

Это мало еще было, с утра работало 2 окна потом открыли еще 4, всего 6 стало и очередь рассосалась, ломились действительно за картой

Гость||

один обман, депутат лох придумал скидки узаконить, которые итак в это время с утра до 13.00 даются магазинами. Лохи депутаты позор - это на все что способности хватило, СРАМОТА.

Имя: Гость
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