27.08.2020 | 11:49

Житель Пензы рассказал, что в течение последней половины месяца посетители многофункционального центра на проспекте Победы вынуждены стоять в очереди у входа в здание. Пост был опубликован в группе «Типичная Пенза» во «ВКонтакте» в четверг, 27 августа.

«Вот такая очередь на протяжении 2 недель», - написал интернет-пользователь Аркадий Иванов и прикрепил к посту фотографию, на которой видно несколько десятков человек, столпившихся у входа в МФЦ.

Один из комментаторов предположил, что в здание пускают по несколько человек, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

«Глупости, какая разница, где заразится человек, в очереди или в здании?» - заметил в ответ на это другой участник группы.

Мера действительно кажется сомнительной. Люди в очереди не соблюдают социальную дистанцию, на большинстве из них, судя по снимку, нет масок.

С 25 августа все пензенские МФЦ начали выдавать социальную карту «Забота». Получателями могут стать женщины, достигшие возраста 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше и многодетные семьи. Карта предоставляет право скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви. В некоторых местах воспользоваться скидкой можно будет в течение всего дня, в других - только в определенные часы (в основном утренние).