25.06.2020 | 08:44

В Пензе инспектор ДПС устроил пешую погоню за нарушителем. Инцидент произошел вечером в среду, 24 июня, в Ахунах.

Видеозапись, на которой запечатлен страж порядка, бегущий вслед за неизвестным гражданином, опубликовали в городском сообществе автомобилистов в Instagram. На кадрах видно, как инспектор ДПС выбегает с парковки у магазина и пересекает проезжую часть перед движущимся по ней легковым автомобилем.

«Мотоциклист убегал. Спустя полчаса они там еще стояли», - рассказал очевидец.

Какое нарушение допустил беглец, не сообщается.

Еще один житель города поделился рассказом о похожем случае, произошедшем в тот же день в другом микрорайоне Пензы.

«Сегодня утром на Долгова дедушка так сматывался от ДПС. Перешел на красный», - уточнил интернет-пользователь.