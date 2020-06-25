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Глас народа | В Пензе инспектор ДПС бегом догонял нарушителя-мотоциклиста

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В Пензе инспектор ДПС устроил пешую погоню за нарушителем. Инцидент произошел вечером в среду, 24 июня, в Ахунах.

Видеозапись, на которой запечатлен страж порядка, бегущий вслед за неизвестным гражданином, опубликовали в городском сообществе автомобилистов в Instagram. На кадрах видно, как инспектор ДПС выбегает с парковки у магазина и пересекает проезжую часть перед движущимся по ней легковым автомобилем.

«Мотоциклист убегал. Спустя полчаса они там еще стояли», - рассказал очевидец.

Какое нарушение допустил беглец, не сообщается.

Еще один житель города поделился рассказом о похожем случае, произошедшем в тот же день в другом микрорайоне Пензы.

«Сегодня утром на Долгова дедушка так сматывался от ДПС. Перешел на красный», - уточнил интернет-пользователь.

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Гость||

Похоже инспектор не догонял, а просто выбежал чтобы проконтролировать направление движение мотоциклиста. А уж догонять будем машина ДПС, которая уже подъезжала в кадре.

Гость||

А где комментарий от Курчатова? Что за бардак в городе?

Гость||

Они в Ахунах каждое утро у Олимпийское аллеи нюхательные процедуры устраивают)))

Гость||

Гость писал(a):

Что за бардак в городе?
Шо за бардаки вам мерещутся?

Гость||

Почему гаишник бегает за байкером? А если он разобьется?

Гость||

Гость писал(a):

А где комментарий от Курчатова? Что за бардак в городе?
А кто такой Курчатов? Чем знаменита данная личность?

Имя: Гость
Комментарий:

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