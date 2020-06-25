В Пензе инспектор ДПС устроил пешую погоню за нарушителем. Инцидент произошел вечером в среду, 24 июня, в Ахунах.
Видеозапись, на которой запечатлен страж порядка, бегущий вслед за неизвестным гражданином, опубликовали в городском сообществе автомобилистов в Instagram. На кадрах видно, как инспектор ДПС выбегает с парковки у магазина и пересекает проезжую часть перед движущимся по ней легковым автомобилем.
«Мотоциклист убегал. Спустя полчаса они там еще стояли», - рассказал очевидец.
Какое нарушение допустил беглец, не сообщается.
Еще один житель города поделился рассказом о похожем случае, произошедшем в тот же день в другом микрорайоне Пензы.
«Сегодня утром на Долгова дедушка так сматывался от ДПС. Перешел на красный», - уточнил интернет-пользователь.
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Похоже инспектор не догонял, а просто выбежал чтобы проконтролировать направление движение мотоциклиста. А уж догонять будем машина ДПС, которая уже подъезжала в кадре.