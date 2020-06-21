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Глас народа | Пензенец о борьбе с вирусом перед ЕГЭ: Из классов выносят цветы

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Перед проведением ЕГЭ в школах учителя выносят из классов цветы в горшках. Об этом в субботу, 20 июня, рассказал житель Пензы, опубликовавший пост во «ВКонтакте».

Как пояснил мужчина, его супруга работает в школе в Терновке и 20-го числа педагоги занимались тем, что переносили растения из кабинетов в коридор.

«Говорит, выполняли строгие предписания сверху, ведь на цветах может быть вирус!!! Театр абсурда. И ведь чем дальше, тем страшнее! Голосование можно проводить в школе, не боясь вируса, а цветы вдруг помешали... Мир хаоса. Высказался», - написал пользователь.

В редакцию портала PenzaInform.ru уже обращалась горожанка, которую возмутило проведение в образовательных организациях голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля - перед экзаменационной кампанией, которая стартует 3-го числа.

«Вот пусть власти нам объяснят, насколько безопасно будет детям прийти в школы и сдавать экзамены после такого наплыва народа. Да, конечно, проведут дезинфекцию, но по факту просто тряпочкой пройдутся, смоченной в каком-нибудь растворе непонятном. Насколько вообще он способен защитить от чего-либо?» - негодовала пензячка.

Женщина посчитала, что после голосования и экзаменов можно ожидать нового подъема заболеваемости COVID-19 и пневмонией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А с цветов вирус на детей прыгать будет? А может они будут эти растения облизывать?

Гость||

Так знакомый, наверное, попутал причину переноса цветов из класса в коридор. Ни в одной школе Терновки нет пункта проведения экзаменов....4

Гость||

Попутал - соблазнил, склонил к дурному...

Гость||

АлоЭ головного моСка.Да,да.МОСка....

Гость||

внатуре алоэ

Имя: Гость
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