21.06.2020 | 11:29

Перед проведением ЕГЭ в школах учителя выносят из классов цветы в горшках. Об этом в субботу, 20 июня, рассказал житель Пензы, опубликовавший пост во «ВКонтакте».

Как пояснил мужчина, его супруга работает в школе в Терновке и 20-го числа педагоги занимались тем, что переносили растения из кабинетов в коридор.

«Говорит, выполняли строгие предписания сверху, ведь на цветах может быть вирус!!! Театр абсурда. И ведь чем дальше, тем страшнее! Голосование можно проводить в школе, не боясь вируса, а цветы вдруг помешали... Мир хаоса. Высказался», - написал пользователь.

В редакцию портала PenzaInform.ru уже обращалась горожанка, которую возмутило проведение в образовательных организациях голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля - перед экзаменационной кампанией, которая стартует 3-го числа.

«Вот пусть власти нам объяснят, насколько безопасно будет детям прийти в школы и сдавать экзамены после такого наплыва народа. Да, конечно, проведут дезинфекцию, но по факту просто тряпочкой пройдутся, смоченной в каком-нибудь растворе непонятном. Насколько вообще он способен защитить от чего-либо?» - негодовала пензячка.

Женщина посчитала, что после голосования и экзаменов можно ожидать нового подъема заболеваемости COVID-19 и пневмонией.