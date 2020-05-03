03.05.2020 | 11:42

Пензенцы обсуждают в соцсети «ВКонтакте» способ сохранения социальной дистанции, который применила кондуктор автобуса № 66.

Пост с фотографией салона машины, передняя часть которого отделена веревкой, появился в субботу, 2 мая. Автор назвал действия кондуктора самоуправством.

Большинство пользователей с ним не согласилось, посчитав натянутую на поручнях веревку необходимой мерой безопасности.

«Водителя оберегает, создает социальную дистанцию», «Сейчас и в маршрутных такси дверь передняя закрыта. Вирус. В этом нет ничего особенного», «Кондуктор правильно сделала. Они с водителем и так в зоне риска, и еще ты сядешь соплями шмыгать», - написали они.

Один из комментаторов отметил, что веревка не является препятствием и при желании можно пройти в огороженную зону, нагнувшись.

«А еще можно с разбега взять и навернуться об нее. Потом бы выплачивали еще человеку, который навернулся, так как эта веревка никак не обозначена», - обратил внимание на риск травмироваться пензенец.

Пост прокомментировала и пользовательница, также работающая кондуктором.

«70% пассажиров адекватные, сохраняющие спокойствие и выдержанность в сложившейся ситуации. Но 30% параноиков, делающих скандал из-за того, что соседнее сиденье занял человек без маски и перчаток. Поэтому, видимо, не стоит обращать внимание на паранойю и истерию. Не все люди выдерживают сегодняшнюю ситуацию», - рассказала женщина.

С 1 мая в Пензенской области ввели масочный режим. Ношение защитной маски становится обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Зачастую выдержать данное расстояние в салонах общественного транспорта - дело невыполнимое. Так, 17 апреля житель Мичуринского пожаловался редакции портала PenzaInform.ru на битком набитые автобусы, курсирующие между поселком и Пензой.

«Собирается толпа. Многие люди по-прежнему работают, режим самоизоляции их не коснулся. Но выясняется, что они сильно рискуют, добираясь до работы», - отметил мужчина.

Фото Merrimen Merrimen, https://vk.com/black_pnz.