Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 мая 2020|13:16
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Глас народа | В Пензе кондуктор разделила салон автобуса веревкой

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Пензенцы обсуждают в соцсети «ВКонтакте» способ сохранения социальной дистанции, который применила кондуктор автобуса № 66.

Пост с фотографией салона машины, передняя часть которого отделена веревкой, появился в субботу, 2 мая. Автор назвал действия кондуктора самоуправством.

Большинство пользователей с ним не согласилось, посчитав натянутую на поручнях веревку необходимой мерой безопасности.

«Водителя оберегает, создает социальную дистанцию», «Сейчас и в маршрутных такси дверь передняя закрыта. Вирус. В этом нет ничего особенного», «Кондуктор правильно сделала. Они с водителем и так в зоне риска, и еще ты сядешь соплями шмыгать», - написали они.

Один из комментаторов отметил, что веревка не является препятствием и при желании можно пройти в огороженную зону, нагнувшись.

«А еще можно с разбега взять и навернуться об нее. Потом бы выплачивали еще человеку, который навернулся, так как эта веревка никак не обозначена», - обратил внимание на риск травмироваться пензенец.

Пост прокомментировала и пользовательница, также работающая кондуктором.

«70% пассажиров адекватные, сохраняющие спокойствие и выдержанность в сложившейся ситуации. Но 30% параноиков, делающих скандал из-за того, что соседнее сиденье занял человек без маски и перчаток. Поэтому, видимо, не стоит обращать внимание на паранойю и истерию. Не все люди выдерживают сегодняшнюю ситуацию», - рассказала женщина.

С 1 мая в Пензенской области ввели масочный режим. Ношение защитной маски становится обязательным для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Зачастую выдержать данное расстояние в салонах общественного транспорта - дело невыполнимое. Так, 17 апреля житель Мичуринского пожаловался редакции портала PenzaInform.ru на битком набитые автобусы, курсирующие между поселком и Пензой.

«Собирается толпа. Многие люди по-прежнему работают, режим самоизоляции их не коснулся. Но выясняется, что они сильно рискуют, добираясь до работы», - отметил мужчина.

Фото Merrimen Merrimen, https://vk.com/black_pnz.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Коронофобия это называется. Снять автобус с маршрута, заводом изготовителем не предусмотрена верёвка. В случае ДТП или экстренного торможения пассажир может об эту верёвку покалечиться или убиться на смерть.

И сама кондуктор тоже, если гонишь по вирусу сиди дома.

Гость||

Как будто это веревечка поможет, а вот голову с плечь может отрубить если сильно натянута:)

Гость||

Сегодня в "Фикс-Прайсе" купила маски 150 рублей -5 шт.Так,что у кого нет ,идите и купите,хватит дохать и брызгать своими слюнями и соплями на людей.Прошу всех водителей и кондукторов без масок в автобусы и маршрутки не пускать.Иначе заражённых будет расти всё больше и больше.Люди имейте совесть,некоторые с таким высокомерием и героизмом выпячиваются,что они ничего не боятся.Да нам плевать на ваш героизм,вышли из автобуса снимайте и вперёд, а в транспорте уважайте друг друга.

Гость||

Вчера ехала по 54 маршруту в центр г.Пенза...второй раз увидела...как кондукторы без масок и перчаток обслуживают пассажиров на данном маршруте в автрбусе...это плохо...очень много водителей и пассажиров в маршрутках сегодня без масок...почему руководство и транспортная инспекция не проверяет автрбусы, троллейбусы, маршрутные мини-автобусы....странно всё это наблюдать со стороны...

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Гость||

А, как же в маршрутках соблюдать дистанцию? Неужели нельзя их вообще убрать с эксплуатации, хотя бы на это безумное время. Слабо, страх перед бандитами?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автор назвал действия кондуктора самоуправством.
Ещё бы самосуд устроил

Гость||

Вот в СССР помню водители за дверью были.Тихо и спокойно,даже закурит если,то в салон дым не попадал.И вместо кондукторов устройства были,-денюжку в щелку засунул барашек покрутил и оторвал себе билетик,а сознательные граждане были лучше любого контролёра.И кассиры в магазинах,да и везде почти во всех кассах кроме сель-магов наверное все за стеклом были.Может вернуть?

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня в "Фикс-Прайсе" купила маски 150 рублей -5 шт.
Те самые китайские на которых красный штамп "не для продажи"?

Имя: Гость
Комментарий:

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