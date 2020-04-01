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Глас народа | Пензенские автобусы набиты людьми несмотря на введение самоизоляции

01.04.2020|09:58
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В Пензе из-за распространения коронавируса и введения режима обязательной самоизоляции уменьшилось количество общественного транспорта, работающего на городских маршрутах. На это пожаловался один из местных жителей в группе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Автобусы сократили, интервал 40 минут. Теперь ездим вот так», - написал интернет-пользователь, пожелавший сохранить анонимность.

К посту он прикрепил фотографии, сделанные в салоне автобуса № 82с в 7:20. Транспортное средство набито людьми.

«В этой фотографии весь абсурд «борьбы власти с эпидемией», - констатировал один из участников группы.

В соответствии с постановлением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева со вторника, 31 марта, в регионе введен режим обязательной самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания (за исключением отдельно оговоренных случаев).

В документе уточняется, что в общественных местах, в том числе в транспорте, кроме такси, граждане должны соблюдать так называемое социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра). Для этого в местах с совместным пребыванием людей должны быть приняты меры: нанесена специальная разметка, установлен режим допуска и нахождения.

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Гость|01.04.2020 10:10|

В Пензе хаос и бардак. Есть, был и будет. Какая власть, такой и город!

Гость|01.04.2020 10:12|

Типичный пример неумелой власти!

Гость|01.04.2020 10:15|

Все есть хотят. Кто кормить будет?

Гость|01.04.2020 10:15|

В Москве деньги дают всем. А нам кто даст? Или воздухом питаться и ребенка чем кормить.

Гость|01.04.2020 10:17|

Никто ничего соблюдать не будет. Работают многие..

Гость|01.04.2020 10:18|

А как же дистанцию соблюдать?

Гость|01.04.2020 10:18|

Виновата не власть, А сами горожане. Тупоголовые как бараны. Слов не понимают. Всё равно куда то прутся. Особенно молодёжь и старики. Освободите транспорт для людей кому необходимо ехать на работу. Кому НЕОБХОДИМО,!!!

Гость|01.04.2020 10:22|

Или используйте личный транспорт, но в общественном так ехать нельзя....

Гость|01.04.2020 10:22|

Да вся зараза то в автобусах. Людям на работу ехать надо,работодатель такси не оплачивает,вот и набиваются. Куда деваться. Сейчас поездиешь на таком автобусе утро вечер и сляжешь... еще и погодка подпортилась

Гость|01.04.2020 10:23|

Гость писал(a):

но в общественном так ехать нельзя....
а я так и не понял нас обязали или нам предложили самоизолироваться?

Гость|01.04.2020 10:24|

Гость писал(a):

Тупоголовые как бараны. Слов не понимают. Всё равно куда то прутся. Особенно молодёжь и старики
У меня мама до последнего не верила в опасность.

Её Малышева по ТВ сказала, что ничего страшного нет.

А вчера сама мне звонит, чтобы я в маске ходил.

Некоторые старики просто не смотрят новости.

А по ТВ их убаюкивают.

Гость|01.04.2020 10:24|

Ты не понял, оказалось, что на работу необходимо то почти всем. В этом и есть косяк власти.

Гость|01.04.2020 10:25|

Гость писал(a):

а я так и не понял нас обязали или нам предложили самоизолироваться?
Предложили.

Хватит фигню по 10 раз спрашивать.

Гость|01.04.2020 10:26|

Гость писал(a):

Ты не понял, оказалось, что на работу необходимо то почти всем. В этом и есть косяк власти.
Ламповый не работает. Только некоторые отделы.

Гость|01.04.2020 10:26|

Сейчас много людей в масках, сами нашили,а куда деваться. Сейчас погода в минус и снег пойдет,а все шастают без шапок,вот и будут болеть и других заражать

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Имя: Гость
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