01.04.2020 | 09:58

В Пензе из-за распространения коронавируса и введения режима обязательной самоизоляции уменьшилось количество общественного транспорта, работающего на городских маршрутах. На это пожаловался один из местных жителей в группе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Автобусы сократили, интервал 40 минут. Теперь ездим вот так», - написал интернет-пользователь, пожелавший сохранить анонимность.

К посту он прикрепил фотографии, сделанные в салоне автобуса № 82с в 7:20. Транспортное средство набито людьми.

«В этой фотографии весь абсурд «борьбы власти с эпидемией», - констатировал один из участников группы.

В соответствии с постановлением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева со вторника, 31 марта, в регионе введен режим обязательной самоизоляции. Граждане не должны покидать места проживания (за исключением отдельно оговоренных случаев).

В документе уточняется, что в общественных местах, в том числе в транспорте, кроме такси, граждане должны соблюдать так называемое социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра). Для этого в местах с совместным пребыванием людей должны быть приняты меры: нанесена специальная разметка, установлен режим допуска и нахождения.

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