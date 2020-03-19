Сетевое издание|18+|Четверг|19 мар 2020|10:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  91.83  |  $  84.09

Глас народа | В центре Пензы пассажир Mitsubishi справил нужду во время движения

19.03.2020|09:39
Печать

Поздним вечером в среду, 18 марта, один из автомобилистов в центре Пензы снял на камеру необычный случай. Своим видео на следующий день он поделился с подписчиками группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».

В 21:45 на улице Суворова, в районе остановки «Рембыттехника», в поле зрения водителя попал автомобиль Mitsubishi, ехавший впереди.

«Молодой человек вылез в окна авто и начал справлять нужду. Испанский стыд», - написал автор поста, которому пришлось замедлиться, чтобы увеличить дистанцию между своей машиной и Mitsubishi.

«Буртасское быдло во всей красе», - прокомментировал сообщение один из пользователей. Многие предложили наказать парня за такой поступок.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|19.03.2020 09:57|

Ничего удивительного, типичная чумазая средневековая Пемза

Гость|19.03.2020 09:59|

Глупый буртасский барашка ))))

Гость|19.03.2020 10:03|

Нищеброды думают,что в этом вся крутость.

Гость|19.03.2020 10:03|

Двадцать лет президентства

Гость|19.03.2020 10:03|

дебилы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|19.03.2020 10:04|

Скоты!

Гость|19.03.2020 10:04|

Жалко что не вывалился. Одним дибилом меньше бы было.

Гость|19.03.2020 10:05|

Походу в голове вообще пусто

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте