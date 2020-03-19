19.03.2020 | 09:39

Поздним вечером в среду, 18 марта, один из автомобилистов в центре Пензы снял на камеру необычный случай. Своим видео на следующий день он поделился с подписчиками группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».

В 21:45 на улице Суворова, в районе остановки «Рембыттехника», в поле зрения водителя попал автомобиль Mitsubishi, ехавший впереди.

«Молодой человек вылез в окна авто и начал справлять нужду. Испанский стыд», - написал автор поста, которому пришлось замедлиться, чтобы увеличить дистанцию между своей машиной и Mitsubishi.

«Буртасское быдло во всей красе», - прокомментировал сообщение один из пользователей. Многие предложили наказать парня за такой поступок.

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