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Глас народа | В Пензе кондуктор выгнала из автобуса волонтеров с дезсредствами

18.03.2020|17:30
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В среду, 18 марта, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение о необычном случае, произошедшем в тот же день в автобусе № 54.

«Сегодня стал свидетелем скандала. Волонтеров выгнал кондуктор, ссылаясь на то, что их якобы за это штрафуют. И что они не имеют права этим заниматься в автобусе. И что якобы вчера наложили штраф на кондуктора и водителя маршрута № 54 в размере 4 500», - написал читатель.

Один из организаторов акции, во время которой добровольцы, борющиеся с распространением коронавируса, обрабатывают салоны в общественном транспорте дезинфицирующими средствами, пояснил, что предварительно была достигнута договоренность со всеми перевозчиками.

«Все транспортники заранее были предупреждены, никаких штрафов никому не было. Прав на то, что мы делаем, никаких не нужно. Кондуктор просто не был в курсе всего этого, до него информация не дошла», - объяснил организатор.

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Гость|18.03.2020 17:45|

Зато некоторые кондукторы пускают в салон музыкантов

Гость|18.03.2020 17:45|

Дикий город...

Гость|18.03.2020 17:52|

Волонтеры наоборот как лучше хотят, а у нас как всегда...

Гость|18.03.2020 17:59|

Гость писал(a):

Волонтеры наоборот как лучше хотят, а у нас как всегда...
Подождем эпидемии. Потом эти же водитель и кондуктор будут носиться с выпученными глазами и причитать что власти ничего не сделали заранее и вообще кругом идиоты.

Гость|18.03.2020 18:02|

Фашизм не пройдет!

Гость|18.03.2020 18:13|

Она наверно хотела с.этого денежку поиметь как некоторые с липовых волонтёров-жуликов,собирающих "больным детям".

Гость|18.03.2020 18:17|

Молодец - нечего разводить панику,коль у самого м.вошки.

Гость|18.03.2020 18:29|

В одном тройлебусе кондуктор возит протухшие половые тряпки. Ссаньем воняет на весь салон. На мое замечание ответ- зато чисто.

Гость|18.03.2020 18:46|

А сами они почему не моют? И не мыли никогда! С тех самых пор как пригнали эти автобусы с Европы в 90х!!!

Имя: Гость
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