18.03.2020 | 17:30

В среду, 18 марта, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило сообщение о необычном случае, произошедшем в тот же день в автобусе № 54.

«Сегодня стал свидетелем скандала. Волонтеров выгнал кондуктор, ссылаясь на то, что их якобы за это штрафуют. И что они не имеют права этим заниматься в автобусе. И что якобы вчера наложили штраф на кондуктора и водителя маршрута № 54 в размере 4 500», - написал читатель.

Один из организаторов акции, во время которой добровольцы, борющиеся с распространением коронавируса, обрабатывают салоны в общественном транспорте дезинфицирующими средствами, пояснил, что предварительно была достигнута договоренность со всеми перевозчиками.

«Все транспортники заранее были предупреждены, никаких штрафов никому не было. Прав на то, что мы делаем, никаких не нужно. Кондуктор просто не был в курсе всего этого, до него информация не дошла», - объяснил организатор.

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