16.03.2020 | 09:56

Жительница Пензы Ольга пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте» на свалку бытовых отходов, которая появилась на улице Дружбы.

По словам горожанки, груды мусора простираются на два километра за технопарком «Яблочков».

Свой пост Ольга проиллюстрировала снимками, запечатлевшими строительные отходы, ветви, пакеты. Свалка занимает обочину дороги, доходя до зеленой зоны. Пейзаж производит удручающее впечатление.

«У нас весь город - одна сплошная свалка», «Вся Пенза такая. Обращайся, не обращайся - ничего делать не будут. Центральные дороги от песка и грязи не могут почистить», - отреагировали пользователи на снимки.

Один из комментаторов отметил, что в появлении свалки виноваты сами горожане. «Кидают мусор себе же под ноги, зачастую даже не задумываются об этом. А потом у них все вокруг виноваты», - написал мужчина.

Ранее безответственным поведением людей, выкидывающих мусор в несанкционированных местах, возмутился житель Кузнецка. Он решил не обращаться в правоохранительные органы, а самостоятельно найти человека, оставившего бытовые отходы прямо на проезжей части, и наказать его «дедовскими методами».

Фото Оли Русскиной, vk.com/penza_live.

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