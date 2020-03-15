15.03.2020 | 10:28

В Пензе с остановки «Салон быта» в микрорайоне Арбеково госпитализировали инвалида. По словам горожан, он жил в павильоне больше недели.

Сообщение о том, что мужчина, нуждающийся в уходе и медицинской помощи, находится на остановке и никуда не уходит, появилось в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

«Ему ампутировали ступню и отправили гулять, куда хочет. Поговорил с дедом. Дом в деревне, родственников нет, жить не на что, ходить не может. Люди его там прикармливают вроде, но сами посмотрите на улицу: там почти ноль и дождь!» - рассказал горожанин.

Он проиллюстрировал свои слова снимком, на котором запечатлен лежащий на скамье инвалид. Рядом стоят костыли.

Оказавшийся без крыши над головой пенсионер вызвал у многих комментаторов сочувствие. «На месте этого человека можем оказаться мы с вами. Каждый человек должен чувствовать, что он кому-то нужен, даже старый и больной», «Может, кто знает, где этот дедушка? Тогда, если кто согласен, хоть сейчас привезите его к нам, мы его помоем и накормим. Я сама ходить не могу, потому съездить забрать его для меня проблема», «Если договоритесь с дедом, то мы дадим номер телефона, где бесплатно окажут приют и помогут ему», - написали они.

Сообщением заинтересовался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что поручил разобраться в ситуации администрации областного центра.

Чуть позже пресс-секретарь главы региона обратилась ко всем подписчикам паблика: «По поручению губернатора проведена работа с этим мужчиной. Его госпитализировали, хотя он согласился на это с большой неохотой. Ему неоднократно предлагались различные варианты жизнеустройства и, конечно, нормальное проживание, но он, к сожалению, их не принимает, отклоняя письменно».

Фото Виталия Вышкова, vk.com/black_pnz.

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