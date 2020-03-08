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Глас народа | Кузнечанин назвал свой двор самым отвратительным в городе

08.03.2020|10:24
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Житель дома № 15 на улице 354-й Стрелковой Дивизии в Кузнецке в социальной сети «ВКонтакте» пристыдил городские власти за состояние двора.

Пост кузнечанина, пожелавшего сохранить анонимность, появился в субботу, 7 марта.

«Самый отвратительный двор в Кузнецке. Стыд и позор! Весь двор перекопали и оставили в плачевном состоянии, что не подойти к подъезду. Машины проваливаются и тонут в грязи», - возмутился горожанин.

Мужчина задался вопросом, кто же несет ответственность за перекопку и плачевное состояние дороги, куда и кому стоит жаловаться.

На снимках, которыми горожанин поделился, можно видеть, что и проезжая, и пешеходная части покрыты ямами и превратились в болото. Под самым домом оставлена куча песка, ограждение рядом с ней развалилось, став воспоминанием.

Комментаторы отметили, что в таком состоянии находится каждый второй двор в Кузнецке.

В ноябре 2019 года мэр города Сергей Златогорский поручил к 75-летию Победы привести в образцовый порядок улицы, названия которых связаны с войной. В список вошли Панфилова, Кошевого, Ватутина, а также улица 354-й Стрелковой Дивизии.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость|08.03.2020 10:49|

Придомовая территория находится в удовлетворительном состоянии. Необходимости принятия мер реагирования не усматривается.

Гость|08.03.2020 10:55|

ну глядя на фото ничего такого и не видно. тачками грязь растащили отовсюду только. а нечего на газоне (земле) парковаться! да, видно, что снег растаял, вот и грязно. ну проезд можно трактором подмести и все, больше ничего хорошего до сухой погоды не сделать. развелось папарацци!

Гость|08.03.2020 11:04|

Посмотрел бы например как люди в детсады ездят по ул. Калиной от ул. Гражданской до ул.Свердлова

Гость|08.03.2020 12:10|

Пусть жители двора с себя начнут, все газоны в повозках. Сами себя то не уважают, почему должны кто то со стороны должен помогать.

Гость|08.03.2020 12:12|

Весна период обострения всего в т.ч. и самокритики и критики.

Выйдет солнышко и все придет в норму,такая картина везде и каждый год.Или лечиться надо.

Гость|08.03.2020 12:29|

Гость писал(a):

Пусть жители двора с себя начнут, все газоны в повозках. Сами себя то не уважают, почему должны кто то со стороны должен помогать.
Вот именно, двор это частная (ныне) территория и отвечают за порядок на ней хозяева. А, он в крик, кому жаловаться. раскошелится, положить асфальт и всего делов то. дом большой вскладчину.

Гость|08.03.2020 12:46|

двор это частная (ныне) территория

На участке со статусом ИЖС, или на даче. А в городе двор принадлежит не владельцам квартир, а относится к муниципальной собственности.

Гость|08.03.2020 13:10|

Лишь бы не было войны))))

Гость|08.03.2020 13:58|

А это все так, когда у руля бывшие фсбешники, военные и охранники, которые ни в зуб ногой в хозяйстве.

Гость|08.03.2020 14:04|

Гость писал(a):

На участке со статусом ИЖС, или на даче. А в городе двор принадлежит не владельцам квартир, а относится к муниципальной собственности.
Проснись, уже отдано распоряжение закрепить двор за жильцами многоквартирных домов в собственность.

Гость|08.03.2020 14:18|

он еще НЕ видел действительно ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ дворы... его двор можно назвать Терпимым

Гость|08.03.2020 14:46|

Гость писал(a):

А в городе двор принадлежит не владельцам квартир, а относится к муниципальной собственности.
бывает и так и так. в некоторых домах территория отмежевана, на нее начисляются жильцам налоги и они сами ей распоряжаются. в некоторых - границ четких нет и распоряжается муниципалитет

Имя: Гость
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