08.03.2020 | 10:24

Житель дома № 15 на улице 354-й Стрелковой Дивизии в Кузнецке в социальной сети «ВКонтакте» пристыдил городские власти за состояние двора.

Пост кузнечанина, пожелавшего сохранить анонимность, появился в субботу, 7 марта.

«Самый отвратительный двор в Кузнецке. Стыд и позор! Весь двор перекопали и оставили в плачевном состоянии, что не подойти к подъезду. Машины проваливаются и тонут в грязи», - возмутился горожанин.

Мужчина задался вопросом, кто же несет ответственность за перекопку и плачевное состояние дороги, куда и кому стоит жаловаться.

На снимках, которыми горожанин поделился, можно видеть, что и проезжая, и пешеходная части покрыты ямами и превратились в болото. Под самым домом оставлена куча песка, ограждение рядом с ней развалилось, став воспоминанием.

Комментаторы отметили, что в таком состоянии находится каждый второй двор в Кузнецке.

В ноябре 2019 года мэр города Сергей Златогорский поручил к 75-летию Победы привести в образцовый порядок улицы, названия которых связаны с войной. В список вошли Панфилова, Кошевого, Ватутина, а также улица 354-й Стрелковой Дивизии.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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