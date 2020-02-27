Житель Кузнецка возмутился в социальной сети «ВКонтакте» отсутствием нормального проезда к детскому саду № 12. Пост появился в четверг, 27 февраля.
Речь идет о перекрестке улиц Сызранской и Ленина. По словам горожанина, пожелавшего сохранить анонимность, дороги как таковой нет, проехать к дошкольному учреждению весьма затруднительно и даже рискованно.
«Весь район едет в садик по одной дороге. Вчера одна машина оставила в яме локер, сегодня другая в ней застряла. А в машине ребенок, которого надо отвезти в садик, и наверняка родители торопятся на работу. Но вместо этого они пытаются вытащить машину», - пожаловался кузнечанин.
Свои слова он подкрепил снимком, красноречиво иллюстрирующим масштаб дефекта в дорожном покрытии. Из-за него родители воспитанников учреждения вынуждены выбирать длинный объездной путь.
«Неужели нельзя сделать хорошую дорогу, а если это невозможно, то надо обеспечить проезд к садику и школе со всех сторон», - отметил автор поста.
Фото vk.com/podslushanokuzneck.
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Зато каждый год тратят десятки миллионов на ремонт дорог.