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Глас народа | Пензенскому рыбаку удалось снять видео с редким животным за трапезой

28.12.2019|15:32
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Видео с редким животным - русской выхухолью - удалось снять рыбаку, выложившему видеозапись в одной из пензенских групп в соцсети.

На кадрах запечатлен зверек, терзающий рыбу рядом с лункой. Он не реагирует ни на скрип снега под ногами человека, ни на его голос. «Голод не тетка» - так назвал автор свой пост.

За кадром мужчина говорит: «Не пойму, кто: мышь - не мышь? Какой-то утконос. Прикольно точит карася! Не боится ничего».

Комментаторы высказали разные предположения, называя «зверюгу» кротом, землеройкой, бурозубкой. Один из них разъяснил: «Русская выхухоль - краснокнижный вымирающий вид!!! Отряд насекомоядные. Семейство кротовые».

По всей видимости, на записи действительно выхухоль: видны характерные жесткие усы-вибриссы. Эти зверьки живут в пойменных водоемах, у них плохое зрение (возможно, поэтому животное на льду не увидело человека).

Если летом выхухоли едят только донную живность (личинок, пиявок, брюхоногих моллюсков), то зимой они включают в свой рацион растительные корма и рыбу.

видео Александра Матюшкина, vk.com/nakrychok

https://vk.com/nakrychok?w=wall-17241284_640931%2Fall

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