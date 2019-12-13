Жительница Пензы о гололеде на Насосной: Хватайте коньки и приезжайте

13.12.2019 | 09:52

Жительница Пензы пожаловалась на состояние пешеходной дорожки, ведущей к образовательным учреждениям на улице Насосной.

Рассказ о проблеме она опубликовала, приложив несколько фотографий, в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Филиал детского сада № 123 находится на территории 47-й школы (бывшей 48-й). Когда идешь в сад или из сада, нужно брать с собой коньки, а если ты не умеешь кататься, тогда ползти на коленях», - констатировала пензячка.

По ее мнению, необходимо если не расколоть лед, то хотя бы посыпать его песком.

Пока этого не сделано, детям – в первую очередь школьникам – может грозить опасность: «Это территория школы, дети из школы чаще всего идут без взрослых, малышей-то еще можно удержать», - пояснила женщина.

«Если хотите бесплатно покататься - хватайте коньки и приезжайте», - сыронизировала она.