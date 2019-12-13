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Глас народа | Жительница Пензы о гололеде на Насосной: Хватайте коньки и приезжайте

13.12.2019|09:52
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Жительница Пензы пожаловалась на состояние пешеходной дорожки, ведущей к образовательным учреждениям на улице Насосной.

Рассказ о проблеме она опубликовала, приложив несколько фотографий, в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«Филиал детского сада № 123 находится на территории 47-й школы (бывшей 48-й). Когда идешь в сад или из сада, нужно брать с собой коньки, а если ты не умеешь кататься, тогда ползти на коленях», - констатировала пензячка.

По ее мнению, необходимо если не расколоть лед, то хотя бы посыпать его песком.

Пока этого не сделано, детям – в первую очередь школьникам – может грозить опасность: «Это территория школы, дети из школы чаще всего идут без взрослых, малышей-то еще можно удержать», - пояснила женщина.

«Если хотите бесплатно покататься - хватайте коньки и приезжайте», - сыронизировала она.

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Гость|13.12.2019 10:12|

Сломанная Насосная... Хорошие название.. Вам можно и без коньков никто даже и прочитает новость про насосную..

Гость|13.12.2019 10:13|

Жительница Пензы о гололеде на Насосной: Хватайте коньки и приезжайте

а что вы хотели в этом отстойном,непрестижном райончике?

Гость|13.12.2019 11:14|

Там каждую зиму так. Песком посыпают только перед приездом депутата.

Гость|13.12.2019 11:21|

Бегу, втыкая ... коньки в жопу, к вам на каток

Имя: Гость
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