27.11.2019 | 10:13

В Пензе у жителей микрорайона Маньчжурия перекрыли газ, большое количество домов оказалось под угрозой замерзания. Об этом редакции ИА «ПензаИнформ» сообщил местный житель Дмитрий.

По словам мужчины, газоснабжение пропало около 14:00 во вторник, 26 ноября. Без него остались улицы Баженова, Крымская, Достоевского и все смежные с ними.

«Позвонили в Межрегионгаз. Там о проблеме не знали, переадресовали аварийщикам. В аварийной службе тоже были не в курсе, но сказали, что выяснят, в чем дело», - рассказал Дмитрий.

Однако, судя по сообщению мужчины, сделать это не удалось.

Около 22:30 газ в квартирах местных жителей все же появился, но пользоваться им было невозможно. «То пропадал, то, наоборот, конфорки вспыхивали, как газовая сварка», - пояснил горожанин.

В итоге ресурса вновь не стало.

«По состоянию на данный момент газа нет. Было сказано, что причина отключения - это неспособность выровнять давление в трубе», - пожаловался Дмитрий.

Он добавил, что жители района написали обращение в городскую администрацию.