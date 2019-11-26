26.11.2019 | 09:10

Жители Пензы пожаловались на запах гари, который ощущается в воздухе в течение последних дней.

«Хотелось бы узнать, почему в Арбеково вторые сутки стоит запах гари и все машины как в пыли, но, к сожалению, это не пыль, ужасно дышать и смотреть на машины – то же самое у нас в легких?» - написал один из участников группы «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» вечером в понедельник, 25 ноября.

В комментариях к посту на ту же проблему пожаловались жители других микрорайонов.

«Сейчас на Шуисте тоже нехилая дымка стоит», «В некоторых местах за пределами города тоже есть, на Монтажке», «В центре тоже. Запаха вроде нет, но дышать тяжело», - констатировали горожане.

«С Западной очень хорошо видно. Завеса над городом», - рассказала еще одна пензячка.

Другая участница группы предположила, что такой эффект дает сочетание пыли, выхлопных газов и сухого холодного воздуха при отсутствии ветра.

В течение ближайших дней ясная погода будет сохраняться. По данным сервиса «Яндекс.Погода», небольшой снег ожидается лишь в пятницу, 29 ноября.