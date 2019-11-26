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Глас народа | Пензенцы пожаловались на запах гари и дымку над городом

26.11.2019|09:10
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Жители Пензы пожаловались на запах гари, который ощущается в воздухе в течение последних дней.

«Хотелось бы узнать, почему в Арбеково вторые сутки стоит запах гари и все машины как в пыли, но, к сожалению, это не пыль, ужасно дышать и смотреть на машины – то же самое у нас в легких?» - написал один из участников группы «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» вечером в понедельник, 25 ноября.

В комментариях к посту на ту же проблему пожаловались жители других микрорайонов.

«Сейчас на Шуисте тоже нехилая дымка стоит», «В некоторых местах за пределами города тоже есть, на Монтажке», «В центре тоже. Запаха вроде нет, но дышать тяжело», - констатировали горожане.

«С Западной очень хорошо видно. Завеса над городом», - рассказала еще одна пензячка.

Другая участница группы предположила, что такой эффект дает сочетание пыли, выхлопных газов и сухого холодного воздуха при отсутствии ветра.

В течение ближайших дней ясная погода будет сохраняться. По данным сервиса «Яндекс.Погода», небольшой снег ожидается лишь в пятницу, 29 ноября.

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Гость|26.11.2019 09:26|

Пыль и выхлопные газы в отсутствии ветра = дымка. Не город, а помойка.

Гость|26.11.2019 09:29|

Крайне высокое атмосферное давление прибивает все городские выхлопы к земле.

Гость|26.11.2019 09:34|

Скажем спасибо любителям газонопарковок и прочего коптящего автохлама за наше здоровое будущее!

Гость|26.11.2019 09:38|

А город подумал,ученья идут???

Гость|26.11.2019 09:45|

Барья какие! У нас в Наровчате ночью вообще дышать нечем, одна гарь , а они дымке не рады!

Гость|26.11.2019 09:53|

Много машин стало вот и дышать нечем при морозе ощущаются тонкие эффекты дымки

Гость|26.11.2019 10:01|

при высоком давлении и безветрия все выхлопы,инверсионый след самолетов над городом пенза проходит воздушный коридор из стран Азии, Америки и Австралии в Европу.

Гость|26.11.2019 10:06|

На Карпинского за Юностью очень сильно пахнет по вечерам.Ребёнок говорит пахнет,как в поезде,в тамбуре гарью.И правда.

Гость|26.11.2019 10:07|

Очень много добавляют дыма и запаха поезда. После их проезда стоит туман и запах гари. Думаю что описанное в статье - их результат. Такого раньше не было. Недавно провожал родственников на пензе 1й. После того начала движения поезда вся привокзальная площадь стала как в тумане. Называется год экологии.

Гость|26.11.2019 10:08|

Я напердел и что!!

Гость|26.11.2019 10:09|

А, что говорит Роспотребнадзор?

Гость|26.11.2019 10:11|

Гость писал(a):

Я напердел и что!!
продолжай дальше,только у себя под одеялом

Гость|26.11.2019 10:16|

И куртка воняет, как будто у костра сидел, шины жег. А по улицам пройдешься, ботинки в пылище, как со стройки или по помойкам лазил.

Гость|26.11.2019 10:25|

В Терновке,в любое время года утром стои белая пелена,на машинах ктром слой пыли. Вы обратите внимания на керамзитный завод,он находится на ул. Рябова,при выезде. Летом,утром в ясную погоду,молочное облако пыли идет в сторону Арбеково. Почему его не уберут со спального района этот завод,раньше сдесь небыло микро районов,вот его и построили на окраине города,но сечас тут жилые районы,или нужно ставит какие то фильтры очистки. Вы просто сами обратите внимание утром особенно,ЧАДИТ.

Гость|26.11.2019 10:27|

на дороге в лесхоз жгут собранный валежник

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Имя: Гость
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