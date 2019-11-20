20.11.2019 | 12:17

В среду, 20 ноября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Сергей. После трагедии, случившейся накануне на улице Аустрина, 37, его встревожила ситуация на Каракозова, 44а. Он опасается похожего развития событий.

По словам мужчины, 10 июля бригада одной из ресурсоснабжающих организаций начала устранять порыв труб на теплосетях, расположенных в зоне парковки.

«Две трубы большого диаметра после ремонта были прикрыты грунтом и брошены. Отсыпка песком и щебнем не проводилась, восстановление асфальтового покрытия не произведено. Данный участок находится на территории автостоянки и блокирует запасной пожарный выезд!» - объяснил Сергей.

Некоторое время водители вынужденно проезжали по этим трубам, рискуя жизнью и имуществом, но потом и вовсе перестали пользоваться стоянкой из-за угрозы аварии.

«Порывы тепловой сети на этом участке регулярные, особенно в зимний отопительный период. Авария на улице Аустрина, 37, 19.11.2019 - это результат похожей ситуации!» - предупредил мужчина.