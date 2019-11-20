Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.10  |  $  64.17

Глас народа | После трагедии с обвалом пензенец забил тревогу на улице Каракозова

20.11.2019|12:17
Печать

В среду, 20 ноября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Сергей. После трагедии, случившейся накануне на улице Аустрина, 37, его встревожила ситуация на Каракозова, 44а. Он опасается похожего развития событий.

По словам мужчины, 10 июля бригада одной из ресурсоснабжающих организаций начала устранять порыв труб на теплосетях, расположенных в зоне парковки.

«Две трубы большого диаметра после ремонта были прикрыты грунтом и брошены. Отсыпка песком и щебнем не проводилась, восстановление асфальтового покрытия не произведено. Данный участок находится на территории автостоянки и блокирует запасной пожарный выезд!» - объяснил Сергей.

Некоторое время водители вынужденно проезжали по этим трубам, рискуя жизнью и имуществом, но потом и вовсе перестали пользоваться стоянкой из-за угрозы аварии.

«Порывы тепловой сети на этом участке регулярные, особенно в зимний отопительный период. Авария на улице Аустрина, 37, 19.11.2019 - это результат похожей ситуации!» - предупредил мужчина.

0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 12:41|

Пусть обследуют в Петровском квартале, олимпийская, 15 и 1. Там год уже все проваливается и фикалии плавают!

Гость|20.11.2019 12:48|

Гость писал(a):

Петровском квартале, олимпийская, 15 и 1.
там говно из неприкосновенного микрорайона течет, его трогать нельзя!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!