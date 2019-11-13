13.11.2019 | 15:29

Жителей Сердобска в очередной раз возмутило плохое освещение городских улиц. Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте» в среду, 13 ноября.

«Фонари горят через один, а то и через два! Они до дороги-то толком не досвечивают, что уж говорить о близлежащих тротуарах. Скоро ни рук, ни ног не останется ни у кого», - пожаловался горожанин, пожелавший остаться анонимом.

По словам автора, плохое освещение улиц либо его отсутствие создает на дорогах крайне опасную ситуацию: водители не видят пешеходов. «Замечают в самый последний момент, тормозят со свистом, когда человек около капота уже», - пояснил сердобчанин.

Он указал, что после захода солнца во тьму погружаются почти все пешеходные переходы города. Особо опасны зебры на Рабочей улице и Маяке.

«Руководство города пешком не ходит - это понятно. А нам что делать?» - задается вопросом автор поста.

На прикрепленных к сообщению фото запечатлена улица Герцена. Освещение на ней горожанин охарактеризовал как «вырви глаз».

«Чуть ли не каждую неделю подобные посты! Мало наездов на пешеходов, наверное, происходит в городе?!» - согласились с постом горожане.

В августе сердобчане, живущие на улицах Комсомольской, Яблочкова и Новосеверной, также пожаловались в социальных сетях на отсутствие освещения. «Совсем внимания на народ не обращают - ходите, ноги с головой ломайте», - посетовала горожанка. Она разместила видеозапись, где запечатлела погруженные во тьму дворы и дороги.

Проблема темных улиц, по которым страшно или невозможно ходить, коснулась многих населенных пунктов региона. Так, жители Кузнецка возмутились в социальной сети «ВКонтакте» неработающими фонарями на пересечении улиц Ленина и Гражданской. Администрация обещала в ближайшее время решить вопрос, уточнив, что до конца года в городе заменят 400 светильников.

Фото vk.com/serdobsktop_overhear.