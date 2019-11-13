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Глас народа | Сердобчане об освещении: Скоро ни рук, ни ног не останется ни у кого

13.11.2019|15:29
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Жителей Сердобска в очередной раз возмутило плохое освещение городских улиц. Соответствующий пост появился в соцсети «ВКонтакте» в среду, 13 ноября.

«Фонари горят через один, а то и через два! Они до дороги-то толком не досвечивают, что уж говорить о близлежащих тротуарах. Скоро ни рук, ни ног не останется ни у кого», - пожаловался горожанин, пожелавший остаться анонимом.

По словам автора, плохое освещение улиц либо его отсутствие создает на дорогах крайне опасную ситуацию: водители не видят пешеходов. «Замечают в самый последний момент, тормозят со свистом, когда человек около капота уже», - пояснил сердобчанин.

Он указал, что после захода солнца во тьму погружаются почти все пешеходные переходы города. Особо опасны зебры на Рабочей улице и Маяке.

«Руководство города пешком не ходит - это понятно. А нам что делать?» - задается вопросом автор поста.

На прикрепленных к сообщению фото запечатлена улица Герцена. Освещение на ней горожанин охарактеризовал как «вырви глаз».

«Чуть ли не каждую неделю подобные посты! Мало наездов на пешеходов, наверное, происходит в городе?!» - согласились с постом горожане.

В августе сердобчане, живущие на улицах Комсомольской, Яблочкова и Новосеверной, также пожаловались в социальных сетях на отсутствие освещения. «Совсем внимания на народ не обращают - ходите, ноги с головой ломайте», - посетовала горожанка. Она разместила видеозапись, где запечатлела погруженные во тьму дворы и дороги.

Проблема темных улиц, по которым страшно или невозможно ходить, коснулась многих населенных пунктов региона. Так, жители Кузнецка возмутились в социальной сети «ВКонтакте» неработающими фонарями на пересечении улиц Ленина и Гражданской. Администрация обещала в ближайшее время решить вопрос, уточнив, что до конца года в городе заменят 400 светильников.

Фото vk.com/serdobsktop_overhear.

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Гость|13.11.2019 15:43|

Свечёй церковной освещайте и освящайте путь свой...

Гость|13.11.2019 15:48|

У нас в Пензе во дворах не ярче. Понаставили беспонтовых экономок в светильники на столбах, и даже под ними можно споткнуться, так как ничего не видно, как в сумерках. От подъездного освещения около входной группы свет ярче, чем от фонарей. Еще раздражают люди, которые всё время экономят. Зашел в подъезд и темнота от экономии. Смысл платить и экономить? Чтобы спотыкаться? Экономь не экономь, всё равно необходимую сумму стрясут.

Гость|13.11.2019 16:13|

Опять пензаинформ притащила новость из сплетницы-подслушки Сердобсккотопсов.

Гость|13.11.2019 16:15|

Гость писал(a):

У нас в Пензе во дворах не ярче. Понаставили беспонтовых экономок в светильники на столбах, и даже под ними можно споткнуться, так как ничего не видно, как в сумерках. От подъездного освещения около входной группы свет ярче, чем от фонарей. Еще раздражают люди, которые всё время экономят. Зашел в подъезд и темнота от экономии. Смысл платить и экономить? Чтобы спотыкаться? Экономь не экономь, всё равно необходимую сумму стрясут.
ОДН - это свято для энерго.

Гость|13.11.2019 16:16|

Какой Сердобск ... тут Маяк весь такой же.

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