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Глас народа | В Пензе канализационные стоки перекрыли вход во двор на ул. Красной

01.11.2019|09:52
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В пятницу, 1 ноября, въезд во двор между домами № 33а и 33/51 на улице Красной в Пензе залил мутный канализационный поток с соответствующим запахом.

«Во двор невозможно зайти, не замочив обуви. Прорыв произошел в палисаднике у дома № 33а, и вода хлынула под горку. Льется по двору и вытекает на улицу Чкалова», - сообщила ИА «ПензаИнформ» местная жительница.

В подтверждение своих слов женщина прислала фотографии. На них запечатлены заботливо ухоженный газончик с лужами, где плавают островки пены, и поток воды, стекающий под уклон.

По словам женщины, это уже не первый прорыв канализации у дома № 33а.

«Утром в 8:30 я уходила на работу, никого из рабочих не было на месте прорыва», - отметила она.

Ранее сообщалось об утечке, в результате которой оказалась затопленной территория детского сада на улице Суворова.

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Гость|01.11.2019 10:36|

дальше будет только хуже.

Имя: Гость
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