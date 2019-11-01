01.11.2019 | 09:52

В пятницу, 1 ноября, въезд во двор между домами № 33а и 33/51 на улице Красной в Пензе залил мутный канализационный поток с соответствующим запахом.

«Во двор невозможно зайти, не замочив обуви. Прорыв произошел в палисаднике у дома № 33а, и вода хлынула под горку. Льется по двору и вытекает на улицу Чкалова», - сообщила ИА «ПензаИнформ» местная жительница.

В подтверждение своих слов женщина прислала фотографии. На них запечатлены заботливо ухоженный газончик с лужами, где плавают островки пены, и поток воды, стекающий под уклон.

По словам женщины, это уже не первый прорыв канализации у дома № 33а.

«Утром в 8:30 я уходила на работу, никого из рабочих не было на месте прорыва», - отметила она.

Ранее сообщалось об утечке, в результате которой оказалась затопленной территория детского сада на улице Суворова.