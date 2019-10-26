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Глас народа | В Нижнем Ломове волонтеры пытаются вернуть избитому псу доверие к людям

26.10.2019|11:12
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«Всем знакомый избитый безобидный алабай снова на улице. Был оставлен в огороде новым хозяином без привязи и ушел», - такой пост появился в пятницу, 25 октября, в группе «Подслушано Нижний Ломов».

На фото запечатлена крупная, но крайне изможденная среднеазиатская овчарка - таково официальное название алабая. В комментариях рассказывается история собаки.

По словам местной жительницы Юлии Юриной, помогающей животным, прежние хозяева держали пса на цепи, морили голодом и жестоко били для воспитания охранных качеств. «Но он тюня-матюня, очень добрый», - добавляет девушка.

В итоге он выбил калитку и убежал. «По Ломову бегал 3 дня, получал пинки. На улице били камнями и палками много раз, так как боятся люди его размера! Пес очень добрый и безобидный, несчастный», - рассказывает Юлия.

В итоге пса пристроили к новым хозяевам, но он боится привязи и убегает. Добровольцы приводят его обратно и лечат: возможно, животное оглохло из-за разбитого уха. Сейчас перед владельцами стоит задача приучить его к новому месту жительства.

«Псу нужно вернуть доверие к человеку: он боится, что опять будут бить. Собаки это помнят всю жизнь», - пишет еще одна участница обсуждения собачьей судьбы.

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