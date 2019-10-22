22.10.2019 | 14:31

Во вторник, 22 октября, в рубрику «Глас народа» портала «ПензаИнформ» обратился горожанин Артем с сообщением о том, что улица Московская тонет в мусоре.

Мужчина рассказал, что на территории возле дома № 40 появилось несколько стихийных свалок. «Кучи мусора начали складировать еще летом, и до сих пор они лежат и растут», - рассказал он.

На снимках, присланных горожанином, можно видеть груды бытовых и иных отходов на газонах напротив подъездов. Рядом находятся детские площадки.

Несознательность и равнодушие жильцов вызвали у Артема негодование. «Куда смотрят правоохранительные органы? Куда смотрят коммунальные службы? Где управляющие компании и старшие дома? И о чем думают свиньи, которые это устроили?» - задался он вопросами.

В областном центре 26 сентября стартовал месячник по благоустройству, 12 октября прошел субботник. Начальник Управления ЖКХ Пензы Александр Утин отметил, что все районные администрации знают свои болевые точки, где систематически образуются несанкционированные навалы мусора. По его словам, в настоящее время большинство этих территорий охвачено уборкой.

Как проинформировали в пресс-службе мэрии, в месячнике уже приняли участие 26 500 горожан. Было убрано 512 000 квадратных метров территорий, вывезено около 250 кубометров мусора, задействовано 260 машин.