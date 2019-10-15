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Глас народа | Строительный мусор у дома на ул. Кирова, вопреки заверениям, не убрали

15.10.2019|17:13
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Во вторник, 15 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 67 на улице Кирова Марина. По ее словам, сайт регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов разместил не соответствующую действительности информацию.

Женщина пояснила, что имеет в виду общегородской субботник, прошедший 12 октября.

«В четверг и пятницу всем подрядным организациям, выполняющим ремонт на объектах, напомнили о предстоящем субботнике и поручили убрать весь строительный мусор. Рабочие на многих объектах принялись за уборку, не дожидаясь наступления выходных. Полным ходом работы по уборке строительного мусора идут на территории домов № 67 и 69 по улице Кирова и домов по улице Циолковского», - написали на сайте фонда в субботу, 12 октября.

Пензячка рассказала, что на самом деле мусор как лежал во дворе ее дома, так там и остался. Свои слова она проиллюстрировала снимками.

«Фото от 14 октября 2019 года. Возле подъезда - старые доски с гвоздями», - прокомментировала она.

Дом № 67 обрел печальную известность из-за затянувшегося капитального ремонта крыши. В апреле специалисты сняли там кровлю, пообещав, что новая появится к 12 июня. Потом сроки перенесли на 1 сентября, затем - на 1 октября. Итог предсказуем: пятый этаж неоднократно заливало во время дождей, люди обозлились. В сырых квартирах обосновались мокрицы.

10 октября руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева рассказала, что работы по замене кровли дома завершат до 25 октября.

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Гость|15.10.2019 17:57|

Ох, залетит Марина из дома №67 по статье, за фейковые новости. Как это можно, не верить фонду капремонта? Еще скажите что и губернатору верить нельзя?

Гость|15.10.2019 17:58|

penzainform.ru писал(a):

руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева рассказала, что работы по замене кровли дома завершат до 25 октября.
А уточнить можно, крышу отремонтируют до указанного срока или просто прекратят работы?

Гость|15.10.2019 18:33|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева рассказала, что работы по замене кровли дома завершат до 25 октября.
А уточнить можно, крышу отремонтируют до указанного срока или просто прекратят работы?
Отремонтируем, обязательно. Когда мы в сроки не делали?

Имя: Гость
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