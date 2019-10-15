Во вторник, 15 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 67 на улице Кирова Марина. По ее словам, сайт регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов разместил не соответствующую действительности информацию.
Женщина пояснила, что имеет в виду общегородской субботник, прошедший 12 октября.
«В четверг и пятницу всем подрядным организациям, выполняющим ремонт на объектах, напомнили о предстоящем субботнике и поручили убрать весь строительный мусор. Рабочие на многих объектах принялись за уборку, не дожидаясь наступления выходных. Полным ходом работы по уборке строительного мусора идут на территории домов № 67 и 69 по улице Кирова и домов по улице Циолковского», - написали на сайте фонда в субботу, 12 октября.
Пензячка рассказала, что на самом деле мусор как лежал во дворе ее дома, так там и остался. Свои слова она проиллюстрировала снимками.
«Фото от 14 октября 2019 года. Возле подъезда - старые доски с гвоздями», - прокомментировала она.
Дом № 67 обрел печальную известность из-за затянувшегося капитального ремонта крыши. В апреле специалисты сняли там кровлю, пообещав, что новая появится к 12 июня. Потом сроки перенесли на 1 сентября, затем - на 1 октября. Итог предсказуем: пятый этаж неоднократно заливало во время дождей, люди обозлились. В сырых квартирах обосновались мокрицы.
10 октября руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева рассказала, что работы по замене кровли дома завершат до 25 октября.
Ох, залетит Марина из дома №67 по статье, за фейковые новости. Как это можно, не верить фонду капремонта? Еще скажите что и губернатору верить нельзя?