15.10.2019 | 17:13

Во вторник, 15 октября, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 67 на улице Кирова Марина. По ее словам, сайт регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов разместил не соответствующую действительности информацию.

Женщина пояснила, что имеет в виду общегородской субботник, прошедший 12 октября.

«В четверг и пятницу всем подрядным организациям, выполняющим ремонт на объектах, напомнили о предстоящем субботнике и поручили убрать весь строительный мусор. Рабочие на многих объектах принялись за уборку, не дожидаясь наступления выходных. Полным ходом работы по уборке строительного мусора идут на территории домов № 67 и 69 по улице Кирова и домов по улице Циолковского», - написали на сайте фонда в субботу, 12 октября.

Пензячка рассказала, что на самом деле мусор как лежал во дворе ее дома, так там и остался. Свои слова она проиллюстрировала снимками.

«Фото от 14 октября 2019 года. Возле подъезда - старые доски с гвоздями», - прокомментировала она.

Дом № 67 обрел печальную известность из-за затянувшегося капитального ремонта крыши. В апреле специалисты сняли там кровлю, пообещав, что новая появится к 12 июня. Потом сроки перенесли на 1 сентября, затем - на 1 октября. Итог предсказуем: пятый этаж неоднократно заливало во время дождей, люди обозлились. В сырых квартирах обосновались мокрицы.

10 октября руководитель регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева рассказала, что работы по замене кровли дома завершат до 25 октября.