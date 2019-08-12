12.08.2019 | 09:19

В Пензе порывов сильного ветра не выдержал остановочный павильон у торгового центра «Сан и Март».

Фото лежащего на земле строения появилось в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа. «Ветер, ветер, ты могуч. Ты укладываешь остановки спать», - прокомментировала снимок пользовательница.

Поваленный павильон не удивил пензенцев, посчитавших, что если деревья не выдерживают порывов ветра, то и остановки так же могут не выстоять.

«А еще рядом костры жгут», - добавил горожанин, разместив под постом соответствующее фото.

Фото 1 vk.com/penza, фото 2 Ильи Селиванова, vk.com/penza.