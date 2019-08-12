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Глас народа | В Пензе рухнул остановочный павильон у торгового центра «Сан и Март»

12.08.2019|09:19
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В Пензе порывов сильного ветра не выдержал остановочный павильон у торгового центра «Сан и Март».

Фото лежащего на земле строения появилось в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа. «Ветер, ветер, ты могуч. Ты укладываешь остановки спать», - прокомментировала снимок пользовательница.

Поваленный павильон не удивил пензенцев, посчитавших, что если деревья не выдерживают порывов ветра, то и остановки так же могут не выстоять.

«А еще рядом костры жгут», - добавил горожанин, разместив под постом соответствующее фото.

Фото 1 vk.com/penza, фото 2 Ильи Селиванова, vk.com/penza.

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Гость|12.08.2019 09:34|

В таких павильонах нет защиты ни от солнца, ни от дождя, ни от ветра. Интересно, кто их автор?

Гость|12.08.2019 09:35|

Их же толком-то не укрепляют.так зачуток горской песочка с цементиком присыпят и ладушки.

Гость|12.08.2019 09:37|

Ждут, когда будут жертвы от таких остановок...

Имя: Гость
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