В Пензе порывов сильного ветра не выдержал остановочный павильон у торгового центра «Сан и Март».
Фото лежащего на земле строения появилось в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа. «Ветер, ветер, ты могуч. Ты укладываешь остановки спать», - прокомментировала снимок пользовательница.
Поваленный павильон не удивил пензенцев, посчитавших, что если деревья не выдерживают порывов ветра, то и остановки так же могут не выстоять.
«А еще рядом костры жгут», - добавил горожанин, разместив под постом соответствующее фото.
Фото 1 vk.com/penza, фото 2 Ильи Селиванова, vk.com/penza.
В таких павильонах нет защиты ни от солнца, ни от дождя, ни от ветра. Интересно, кто их автор?