Жители Пензенской области продолжают находить опасные предметы в пищевых продуктах. На этот раз неприятность случилась в Кузнецке.
Горожанка, совершившая 8 августа покупку в одном из кондитерских магазинов в Западном микрорайоне, обнаружила в конфете кусочек железа. К счастью, желание полакомиться не обернулось ранением или травмой.
«Уважаемые покупатели! Будьте осторожны, особенно предупредите детей, которые любят сладости!» - такими словами закончила горожанка свой пост в соцсети «ВКонтакте», к которому прикрепила фотографии находки и конфеты.
Ранее сообщалось о пензячке, нашедшей в роллах кусочек стекла. Он воткнулся ей в небо и повредил его.
Фото vk.com/podslushanokuzneck
В пирожках - поверить можно, но конфетная масса через всякие измельчители, смесители и проч. проходит. Не может такого быть. Крайне маловероятно.
Короче, брехня