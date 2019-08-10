10.08.2019 | 15:13

Жители Пензенской области продолжают находить опасные предметы в пищевых продуктах. На этот раз неприятность случилась в Кузнецке.

Горожанка, совершившая 8 августа покупку в одном из кондитерских магазинов в Западном микрорайоне, обнаружила в конфете кусочек железа. К счастью, желание полакомиться не обернулось ранением или травмой.

«Уважаемые покупатели! Будьте осторожны, особенно предупредите детей, которые любят сладости!» - такими словами закончила горожанка свой пост в соцсети «ВКонтакте», к которому прикрепила фотографии находки и конфеты.

Ранее сообщалось о пензячке, нашедшей в роллах кусочек стекла. Он воткнулся ей в небо и повредил его.

Фото vk.com/podslushanokuzneck