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Глас народа | Кузнечанка предупредила в соцсети о конфетах с кусочками железа внутри

10.08.2019|15:13
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Жители Пензенской области продолжают находить опасные предметы в пищевых продуктах. На этот раз неприятность случилась в Кузнецке.

Горожанка, совершившая 8 августа покупку в одном из кондитерских магазинов в Западном микрорайоне, обнаружила в конфете кусочек железа. К счастью, желание полакомиться не обернулось ранением или травмой.

«Уважаемые покупатели! Будьте осторожны, особенно предупредите детей, которые любят сладости!» - такими словами закончила горожанка свой пост в соцсети «ВКонтакте», к которому прикрепила фотографии находки и конфеты.

Ранее сообщалось о пензячке, нашедшей в роллах кусочек стекла. Он воткнулся ей в небо и повредил его.

Фото vk.com/podslushanokuzneck

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Гость|10.08.2019 15:43|

В пирожках - поверить можно, но конфетная масса через всякие измельчители, смесители и проч. проходит. Не может такого быть. Крайне маловероятно.

Короче, брехня

Гость|10.08.2019 15:44|

Пострадавшие от взрыва под Северодвинском получили облучение радиацией, их уже доставили на лечение в Москву. Между тем с сайта администрации Северодвинска пропала информация о превышении радиационного фона.

Гость|10.08.2019 15:45|

Железо больше конфеты. Не верю.

Гость|10.08.2019 16:23|

Гость писал(a):

Короче, брехня
Ты сволочь конфетная.

Имя: Гость
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