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Глас народа | Дорожки у «Глобуса» завалены не убранными с весны окурками

09.08.2019|12:42
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В пятницу, 9 августа, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы, которую не устраивает состояние пешеходных зон у «Глобуса» на улице Суворова.

«Мусор лежит со времен весны. Как сошел снег, никто не удосужился его убрать», - сообщила женщина. К своей жалобе она приложила снимки, где видно множество окурков, валяющихся у подпорной стенки.

«Вопрос: почему каждый день скребут Московскую улицу, а до других (и это даже не окраина) нет никому дела?

Я понимаю, что иногда нужно самим проявлять инициативу, у подъездов так и делаем. Но на оживленных улицах будьте добры поработать, муниципальщики! Стыдно за наш замечательный город», - с иронией написала пензячка.

Новость сообщил — galinka.ko
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Гость|09.08.2019 13:00|

Стыдно за тех людей кто мусорит на улице!Чисто там ,где не мусорят!

Гость|09.08.2019 13:03|

Зато Крым наш!

Гость|09.08.2019 13:03|

Гость писал(a):

Стыдно за тех людей кто мусорит на улице!Чисто там ,где не мусорят!
Да это опять Америка нагадила!)

Имя: Гость
Комментарий:

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