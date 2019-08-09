09.08.2019 | 12:42

В пятницу, 9 августа, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы, которую не устраивает состояние пешеходных зон у «Глобуса» на улице Суворова.

«Мусор лежит со времен весны. Как сошел снег, никто не удосужился его убрать», - сообщила женщина. К своей жалобе она приложила снимки, где видно множество окурков, валяющихся у подпорной стенки.

«Вопрос: почему каждый день скребут Московскую улицу, а до других (и это даже не окраина) нет никому дела?

Я понимаю, что иногда нужно самим проявлять инициативу, у подъездов так и делаем. Но на оживленных улицах будьте добры поработать, муниципальщики! Стыдно за наш замечательный город», - с иронией написала пензячка.