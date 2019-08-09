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Глас народа | Беременная пензячка с ул. Карпинского устала жить без горячей воды

09.08.2019|12:17
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В пятницу, 9 августа, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru поступила жалоба от жительницы дома № 40 на улице Карпинского Галины.

«Второй раз за лето отключили горячую воду на неопределенный срок. В первый раз отключили почти на месяц - с 14 июня по 8 июля! И следом же снова отключили с 29 июля по 5 августа (как написано в объявлении), однако горячую воду до сих пор не включили!» - рассказала женщина.

По ее мнению, в первый раз люди остались без ресурса из-за коммунальной аварии, а во второй - из-за профилактических работ на сетях теплоснабжения.

«Я не понимаю, что там так долго можно делать, неужели профилактику нельзя было совместить с первым отключением?! Нахожусь на последних месяцах беременности, и, поверьте, купаться в тазике - это целое испытание! Почему нет контроля за этим вопросом? Почему власти закрывают глаза на произвол управляек?» - эмоционально прокомментировала Галина.

Она уверена, что это проблема не только одного дома, а всего города.

Новость сообщил — galinka.ko
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Гость|09.08.2019 12:29|

Вот и подумай,Галя...а стоит ли рожать?

Гость|09.08.2019 12:35|

Это просто ужас.Жить без горячей воды.

Гость|09.08.2019 12:37|

раскопают и еле еле потом работают, еще и не каждый день. Там по хорошему все можно сделать за неделю. Просто у подрядчика таких объектов 10-20, и тройка мужиков, один на экскаваторе, второй сварной, тертий вообще прораб... Организация естественно прикормленая в мэрии, ддают завышеные сроки, скажем 3 месяца и обслуживают 1-20 точек, чтоб уложиться в срок и денег не потерять на всех заказах., из-за них мы сидим полгода без воды.

Гость|09.08.2019 12:39|

Если сейчас достойный конкурс на подряди провести, то сразу все поичинят за неделю, это правда. Просто никто чужих в этот бизнес не пускает (все вопросы в администрацию и мэрию), а те что есть - их не хватает. Сейчас с удовольствием бы появилось с десяток подрядчиков на ремонт и справились бы быстро, но нет.

Гость|09.08.2019 12:41|

На самом деле, Галя, так сейчас сидит полгорода, и это действитеьно разгильдяйство и кошмар.

Гость|09.08.2019 12:43|

Кто нибудь,расскажите уже Гале про водонагреватель.

Гость|09.08.2019 12:46|

Водонагревателей сейчас любых. Хочешь проточный, хочешь накопительный. Сама просто не хочет горячую воду

Гость|09.08.2019 13:05|

Человек написал о проблеме насущной!Нужно ее решать!

Имя: Гость
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