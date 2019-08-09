09.08.2019 | 12:17

В пятницу, 9 августа, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru поступила жалоба от жительницы дома № 40 на улице Карпинского Галины.

«Второй раз за лето отключили горячую воду на неопределенный срок. В первый раз отключили почти на месяц - с 14 июня по 8 июля! И следом же снова отключили с 29 июля по 5 августа (как написано в объявлении), однако горячую воду до сих пор не включили!» - рассказала женщина.

По ее мнению, в первый раз люди остались без ресурса из-за коммунальной аварии, а во второй - из-за профилактических работ на сетях теплоснабжения.

«Я не понимаю, что там так долго можно делать, неужели профилактику нельзя было совместить с первым отключением?! Нахожусь на последних месяцах беременности, и, поверьте, купаться в тазике - это целое испытание! Почему нет контроля за этим вопросом? Почему власти закрывают глаза на произвол управляек?» - эмоционально прокомментировала Галина.

Она уверена, что это проблема не только одного дома, а всего города.