08.08.2019 | 09:24

Жительница Пензы Ольга Артамонова возмутилась поведением мужчин, подающих, по ее мнению, нехороший пример подрастающему поколению. Пост негодования она разместила в соцсети «ВКонтакте» в среду, 7 августа.

«В Арбеково, в сквере памяти воинам интернационалистам, на танке сидят два вот этих... человека! Водка, пиво, сигареты! Нет слов!!!» - написала женщина.

На выложенной ею фотографии видны двое мужчин, полулежащих на БРДМ (бронированной разведывательно-дозорной машине). Рядом с ними стоит полуторалитровая пластиковая бутылка.

Мнения горожан по поводу недопустимости такого поведения разделились.

Одни автора поддержали: «Люди погибли, им памятник поставили, а эти там бухают и курят. Это сакральное место. Ни капли уважения», «Люди отдали свои жизни, им памятник поставили, а этим лишь бы где кости бросить и бухнуть. Таких невозможно перевоспитать».

«Там еще есть мемориальный колокол. Шла мимо, две девочки лет 8 на нем висели, звонили, залезали ногами на плиту под ним. Сделала им замечание, тут же подлетел папаша - это дети, они играют, че такова. Пыталась ему объяснить, но без толку. Переспорить быдло может только другое быдло, с битой», - вспомнила случай из жизни одна из пользовательниц.

Тем не менее нашлись и те, кто не увидел ничего зазорного в возлежании двух мужей на бронетранспортере: «Они пытаются что-то отломать? Пачкают его чем-то? Буянят или танцуют пьяные на нем? Вроде как нет. Да этой технике дети причиняют больше вреда, бегая и прыгая на нем. А эти максимум одежду свою испачкают. И да, это не танк», «Даже если и так, как БТР от этого может пострадать?», «Это же не памятник, а просто кусок железа».

Фото Ольги Артамоновой, vk.com/penza_live.