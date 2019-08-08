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Глас народа | Пензячку возмутили мужчины, улегшиеся на бронемашину в сквере памяти

08.08.2019|09:24
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Жительница Пензы Ольга Артамонова возмутилась поведением мужчин, подающих, по ее мнению, нехороший пример подрастающему поколению. Пост негодования она разместила в соцсети «ВКонтакте» в среду, 7 августа.

«В Арбеково, в сквере памяти воинам интернационалистам, на танке сидят два вот этих... человека! Водка, пиво, сигареты! Нет слов!!!» - написала женщина.

На выложенной ею фотографии видны двое мужчин, полулежащих на БРДМ (бронированной разведывательно-дозорной машине). Рядом с ними стоит полуторалитровая пластиковая бутылка.

Мнения горожан по поводу недопустимости такого поведения разделились.

Одни автора поддержали: «Люди погибли, им памятник поставили, а эти там бухают и курят. Это сакральное место. Ни капли уважения», «Люди отдали свои жизни, им памятник поставили, а этим лишь бы где кости бросить и бухнуть. Таких невозможно перевоспитать».

«Там еще есть мемориальный колокол. Шла мимо, две девочки лет 8 на нем висели, звонили, залезали ногами на плиту под ним. Сделала им замечание, тут же подлетел папаша - это дети, они играют, че такова. Пыталась ему объяснить, но без толку. Переспорить быдло может только другое быдло, с битой», - вспомнила случай из жизни одна из пользовательниц.

Тем не менее нашлись и те, кто не увидел ничего зазорного в возлежании двух мужей на бронетранспортере: «Они пытаются что-то отломать? Пачкают его чем-то? Буянят или танцуют пьяные на нем? Вроде как нет. Да этой технике дети причиняют больше вреда, бегая и прыгая на нем. А эти максимум одежду свою испачкают. И да, это не танк», «Даже если и так, как БТР от этого может пострадать?», «Это же не памятник, а просто кусок железа».

Фото Ольги Артамоновой, vk.com/penza_live.

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Гость|08.08.2019 09:55|

очередное быдло

Гость|08.08.2019 09:55|

А зачем понаставили списанной техники в разных углах города? Что, таким образом хотят патриотизм поднять? Или просто девать этот металлолом некуда? В каких боевых операциях сии агрегаты участвовали? И как можно считать памятником то, чему место в пункте приема металлолома?

Гость|08.08.2019 09:58|

Вот Стела героям ВОВ и Труда на Советской площади,заброшена в угоду попам.Это осквернение памяти? Так воспитывают патриотизм и любовь к героическому прошлому своей Родины?

Гость|08.08.2019 09:59|

Гость писал(a):

И как можно считать памятником то, чему место в пункте приема
Вы дурачок? Это не памятник а музей техники, экспозиция под открытым небом. Как паровоз у Железнодорожника (каких подвигах он участвовал сдат на металл и делов)

Гость|08.08.2019 10:01|

Как в плохом анекдоте:

— Товарищ прапорщик, а можно я телевизор посмотрю?

— Посмотри, только не включай!

Гость|08.08.2019 10:01|

А Вы в курсе того,что паровоз у магазина "Железнодорожник" собран из ТРЁХ паровозов?

Гость|08.08.2019 10:03|

Гость писал(a):

А Вы в курсе того,что паровоз у магазина "Железнодорожник" собран из ТРЁХ паровозов?
А самолет в Арбекове - из двух (самолётов, конечно. Не паровозов, как вы подумали ). И чо?

Гость|08.08.2019 10:04|

- Так, что вы видите перед собой?

- Кровать.

- Верно, точнее мебель. О чем нам говорит эта мебель? О том, какие огромные нетрудовые доходы имела растленная аристократия. Девушка, руками мебель в музее не трогают. Только больная фантазия загнивающих классов могла породить спальную мебель таких невероятных размеров. Излишне говорить о том, что простым людям нечего делать на таких кроватях. Смешного ничего нет.

Гость|08.08.2019 10:05|

Просто два гражданина, в обед тяжелого рабочего дня, решили полежать на холодном железе с полторашкой вкуснейшего пива и вспомнить свое детство, что тут такого?

Гость|08.08.2019 10:13|

Хорошо т34 убрали они на нем хотели бухать,супостаты антихристы

Гость|08.08.2019 10:22|

Гость писал(a):

А Вы в курсе того,что паровоз у магазина "Железнодорожник" собран из ТРЁХ паровозов?

А самолет в Арбекове - из двух (самолётов, конечно. Не паровозов, как вы подумали ). И чо?

а танк скоро вообще соберут из 2 паровозов,3 речных трамвайчиков,одного самолета и 4 газелей)

Гость|08.08.2019 10:27|

Поцики соловьиного помета наслушались и решили взять Киев, вполне по нашему, в "добрый путь скрепоносцы"!

Гость|08.08.2019 10:32|

Гость писал(a):

и решили взять Киев, вполне по нашему, в "добрый путь
Поддерживаю.

Гость|08.08.2019 10:36|

ну вот - теперь у пензючки скрепа лопнула и глаз дергается...

Гость|08.08.2019 10:45|

Гость писал(a):

А зачем понаставили списанной техники в разных углах города? Что, таким образом хотят патриотизм поднять? Или просто девать этот металлолом некуда? В каких боевых операциях сии агрегаты участвовали? И как можно считать памятником то, чему место в пункте приема металлолома?
Комментарий клинического идиота.

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Имя: Гость
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