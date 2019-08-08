08.08.2019 | 14:53

Большинство жителей Пензы отказались поддерживать горожанина, пожаловавшегося на замусоренную детскую площадку на улице Карпинского, 10.

«Ни один дворник не подходит уже неделю. Вот так город заботится о чистоте и о детях», - написал горожанин Владимир Настоящий в среду, 7 августа.

Он сфотографировал урну с разбросанными вокруг пакетами, пластиковыми бутылками, фантиками и разместил снимок в социальной сети «ВКонтакте».

Однако сочувствия мужчина так и не дождался.

«Интересно кто там нагадил? Наверное, дворник! Нет, это хрюши-родители и их дети-поросятки!», «Ну, соберитесь сами, здесь не столь много мусора. Мы сами свиньи и еще жалуемся друг на друга», «Сами же и насвинячили, а кто-то должен убирать, трудно мусор в урну бросить, и это на каждой детской площадке», «Сами же накидали! Если полная мусорка, дойдите до другой!», «Чисто там, где не мусорят, а не там, где убирают! Ни один дворник за такими свиньями не успеет!» - написали пользователи Сети.

Один из комментаторов посоветовал автору устроить субботник всем подъездом или даже домом и привести территорию в порядок.

Фото Владимира Настоящего, vk.com/penza_live.