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Глас народа | Пензенца раскритиковали после жалобы на замусоренную площадку

08.08.2019|14:53
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Большинство жителей Пензы отказались поддерживать горожанина, пожаловавшегося на замусоренную детскую площадку на улице Карпинского, 10.

«Ни один дворник не подходит уже неделю. Вот так город заботится о чистоте и о детях», - написал горожанин Владимир Настоящий в среду, 7 августа.

Он сфотографировал урну с разбросанными вокруг пакетами, пластиковыми бутылками, фантиками и разместил снимок в социальной сети «ВКонтакте».

Однако сочувствия мужчина так и не дождался.

«Интересно кто там нагадил? Наверное, дворник! Нет, это хрюши-родители и их дети-поросятки!», «Ну, соберитесь сами, здесь не столь много мусора. Мы сами свиньи и еще жалуемся друг на друга», «Сами же и насвинячили, а кто-то должен убирать, трудно мусор в урну бросить, и это на каждой детской площадке», «Сами же накидали! Если полная мусорка, дойдите до другой!», «Чисто там, где не мусорят, а не там, где убирают! Ни один дворник за такими свиньями не успеет!» - написали пользователи Сети.

Один из комментаторов посоветовал автору устроить субботник всем подъездом или даже домом и привести территорию в порядок.

Фото Владимира Настоящего, vk.com/penza_live.

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Гость|08.08.2019 15:15|

penzainform.ru писал(a):

«Интересно кто там нагадил? Наверное, дворник! Нет, это хрюши-родители и их дети-поросятки!»
Да эт мы Коляна в армию провожали, другана!

Имя: Гость
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