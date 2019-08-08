08.08.2019 | 11:03

В четверг, 8 августа, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от жительницы дома № 13а на улице Московской. Она сообщила о коммунальной аварии в центре города.

«Там постоянно что-то с трубами, все перерыто. Пятый год там живу, и все лето без горячей воды сидим. Вот сегодня опять прорвало, где клиника «Кот и Пес», - написала девушка.

На присланной ею записи видны потоки воды, льющейся по дороге.

«Сейчас там потоп вообще до Кирова», - уточнила пензячка.

Состояние улицы Московской давно вызывает нарекания у горожан. 7 августа на ней образовался очередной провал гранитной плитки. «И никому до этого нет дела», - посетовала одна из жительниц областного центра.

В июне на сессии гордумы глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подтвердил, что с Московской проблемы есть, причем не только с плиткой.

«Все аварийные провалы мы устраняем, в перспективе, наверное, надо планировать ремонт. Более остро сейчас стоит другая проблема: там в ливневую канализацию попадает хозфекальная, и, если вы обратили внимание, запахи там периодически присутствуют», - заявил мэр.