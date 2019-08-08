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Глас народа | На Московской прорвало трубу, вода дотекла до улицы Кирова

08.08.2019|11:03
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В четверг, 8 августа, в рубрику «Глас народа» поступило сообщение от жительницы дома № 13а на улице Московской. Она сообщила о коммунальной аварии в центре города.

«Там постоянно что-то с трубами, все перерыто. Пятый год там живу, и все лето без горячей воды сидим. Вот сегодня опять прорвало, где клиника «Кот и Пес», - написала девушка.

На присланной ею записи видны потоки воды, льющейся по дороге.

«Сейчас там потоп вообще до Кирова», - уточнила пензячка.

Состояние улицы Московской давно вызывает нарекания у горожан. 7 августа на ней образовался очередной провал гранитной плитки. «И никому до этого нет дела», - посетовала одна из жительниц областного центра.

В июне на сессии гордумы глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подтвердил, что с Московской проблемы есть, причем не только с плиткой.

«Все аварийные провалы мы устраняем, в перспективе, наверное, надо планировать ремонт. Более остро сейчас стоит другая проблема: там в ливневую канализацию попадает хозфекальная, и, если вы обратили внимание, запахи там периодически присутствуют», - заявил мэр.

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Гость|08.08.2019 11:15|

penzainform.ru писал(a):

«Сейчас там потоп вообще до Кирова»
Скоро потекут новые подземные реки с Арбекова до самой, до Терновки

Гость|08.08.2019 11:23|

на все воля божья!

Мало молитесь и жертвуйте на храмик - вот вам и ответочка!

Гость|08.08.2019 11:24|

penzainform.ru писал(a):

В июне на сессии гордумы глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подтвердил, что с Московской проблемы есть, причем не только с плиткой.
хахахахахах, а на дворе август))))))))

Гость|08.08.2019 12:01|

Гость писал(a):

В июне на сессии гордумы глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подтвердил, что с Московской проблемы есть, причем не только с плиткой.

хахахахахах, а на дворе август))))))))

Пройдет и 100 лет, сменятся поколения, а проблемы с Московской останутся.

Гость|08.08.2019 12:04|

Деньги только на бордюры и баннеры тех, кто утверждает,что мы живём в городе счастливых людей,а мы,простаки,об этом даже и не догадываемся

Гость|08.08.2019 12:06|

Да, ладно вам! Один чопик и проблема решена

Гость|08.08.2019 12:12|

Главное бордюры успеть все до зимы поменять. Чтобы все порывы текли в строго заданном русле свежеуложенного асфальта. А то что трубы прорываются летом, - не беда. Наступит зима, свежеуложенный асфальт перекопают, а на следующий год опять новые бордюры по всей улице поменяют.

Гость|08.08.2019 12:13|

Гость писал(a):

Да, ладно вам! Один чопик и проблема решена
А зачем чопик. И так сойдет.

Гость|08.08.2019 12:14|

Гость писал(a):

Главное бордюры успеть все до зимы поменять. Чтобы все порывы текли в строго заданном русле свежеуложенного асфальта. А то что трубы прорываются летом, - не беда. Наступит зима, свежеуложенный асфальт перекопают, а на следующий год опять новые бордюры по всей улице поменяют.
Круговорот бабла и бордюров в природе

Гость|08.08.2019 12:15|

у трубы порыв души?

может, "прорыв"?

Гость|08.08.2019 12:31|

Гость писал(a):

у трубы порыв души?

может, "прорыв"?

А может, прорыв дУша

Гость|08.08.2019 12:33|

Налепили новых домов между Володарского и Московской ,и Московской и Кирова,вот сети и не выдерживают.

Имя: Гость
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