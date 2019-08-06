06.08.2019 | 12:05

История о рухнувших деревьях на улице Рабочей в Кузнецке получила продолжение.

В понедельник, 5 августа, из-за сильных порывов ветра во дворе дома № 236 упали два ствола, росшие рядом. Под ветвями одного из них оказался автомобиль.

Через некоторое время для наведения порядка на место прибыли коммунальные службы.

«Продолжение банкета. Клен рухнул сам. Березу спилили, потому что типа наклонена была, хотя у березы корни мама не горюй. Так и еще одно дерево спиливают. Походу судьям не хватает парковки. Короче, ОХРЕНЕТЬ!» - написал местный житель, который наблюдал за происходившим из окна своей квартиры.

Однако ратующего за сохранение зеленых насаждений кузнечанина пользователи Сети не поддержали.

«Упало плохо, спилили плохо. Вы что думаете, они каждый день будут приезжать спиливать по одному аварийному дереву?», «Завтра будет ветер, упадет ваша березка вам на машину)) И будете в «ПвК» (паблик «Подслушано в Кузнецке». - Прим. ред.) жаловаться, мол, вот паразиты, работать никто не хочет, из-за них вот машину/кота/велосипед прибило)) Аяяй, не угодишь на вас», - написали комментаторы.