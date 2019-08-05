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Глас народа | Пензячка с ул. Славы боится, что их дом ждет судьба здания на Кирова, 67

05.08.2019|11:53
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В понедельник, 5 августа, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 3 на улице Славы Анастасия. Она опасается, что их пятиэтажку ждет участь печально известного здания на Кирова, 67.

Капремонт дома № 67 обернулся для проживающих в нем людей кошмаром. История началась в мае, когда решили заменить крышу. Старую сняли, обещали все закончить к 12 июня, но, как это часто бывает, не закончили. Пошли дожди, квартиры на пятом этаже стало заливать. У жителей намокли обои, потолки, мебель. Некоторым пришлось уставить пол кастрюлями и тазами.

«Наш дом тоже принадлежит этому подрядчику, и нам капитальный ремонт крыши начали делать одновременно с домом по ул. Кирова, 67», - уточнила Анастасия.

В ее квартире уже тоже появился таз для капающей с потолка воды. Что будет дальше, женщина боится даже предположить.

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Гость|05.08.2019 12:04|

Ерунда,хоть всю грязь и плесень смоет.

Гость|05.08.2019 12:12|

Настя ток освободилась

Гость|05.08.2019 12:13|

Гость писал(a):

Ерунда,хоть всю грязь и плесень смоет.
Грязь и плесень в мозгах у тебя.

Гость|05.08.2019 12:24|

penzainform.ru писал(a):

«Наш дом тоже принадлежит этому подрядчику», - уточнила Анастасия.
Ошибка, конечно, но знаменательная. Дом подрядчику не принадлежит. Но при этом подрядчик почему-то может творить там все что захочет при полном попустительстве контролирующих органов.

Гость|05.08.2019 13:02|

С весны крышу разобрали и похеру им на дождь,без крыши то хорошо

Имя: Гость
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