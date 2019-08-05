05.08.2019 | 11:53

В понедельник, 5 августа, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 3 на улице Славы Анастасия. Она опасается, что их пятиэтажку ждет участь печально известного здания на Кирова, 67.

Капремонт дома № 67 обернулся для проживающих в нем людей кошмаром. История началась в мае, когда решили заменить крышу. Старую сняли, обещали все закончить к 12 июня, но, как это часто бывает, не закончили. Пошли дожди, квартиры на пятом этаже стало заливать. У жителей намокли обои, потолки, мебель. Некоторым пришлось уставить пол кастрюлями и тазами.

«Наш дом тоже принадлежит этому подрядчику, и нам капитальный ремонт крыши начали делать одновременно с домом по ул. Кирова, 67», - уточнила Анастасия.

В ее квартире уже тоже появился таз для капающей с потолка воды. Что будет дальше, женщина боится даже предположить.