05.08.2019 | 09:23

Вечером в воскресенье, 4 августа, на пересечении улиц Бородина и Тернопольской в Пензе случилось ДТП с участием двух автомобилей.

«Старый «Москвич» vs BMW Х6», - написал очевидец последствий аварии, выложивший снимки в соцсети «ВКонтакте».

Многие пользователи, комментировавшие фото, удивились тому, что «Москвич-412» еще существует.«Почти как в 45-м под Берлином», «Как в анекдоте», - пошутили они.

«Деда, конечно, жалко, по номеру видно, давненько не выезжал. А «Москвич» какой хороший, прям из гаража, видимо», - поделился мнением горожанин.

Судя по снимкам, значительные механические повреждения получили оба автомобиля. По неофициальным данным, в ДТП никто не пострадал.

«На своем ходу уехал «Москвич», а беха на эвакуаторе», - уточнил один из свидетелей аварии. По словам другого, обе машины ехали на зеленый, а в столкновении виноват водитель BMW.

Фото vk.com/penza, vk.com/sova_penza